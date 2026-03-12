43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？

現年43歲的前TVB小花陳思齊，自2000年參選港姐入行後，憑藉甜美樣貌多在古裝劇中飾演「御用丫鬟」。近年淡出幕前的她，一度轉戰內地與前TVB小生蔡淇俊合夥擺攤賣雞腳，更許下宏願要成為「雞腳王后」。然而，早前她突然宣布告別直播帶貨，決心開始讀書修行。近日陳思齊更新社交平台報告近況，其新形象卻成為網民焦點，劣評如潮。

陳思齊新髮型被指災難

陳思齊在最新的影片中，將一頭長髮狠狠剪短，變成超短髮，並戴上眼鏡。這個新造型令她瞬間顯得老氣，外型遠比其實際年齡成熟，驟眼看猶如一位街坊大媽。

陳思齊被指撞樣馮素波

大量網民在看過她的新形象後紛紛留言表示無法接受，直言「長髮的都不錯，但剪短頭髮，災難」、「這個髮型不適合你，一秒變太師奶啦」，更有網民狠批她剪短髮後「老了十年」、「真的感覺25變45」。最令人意外的是，有網民竟覺得她與現年81歲的資深演員馮素波有幾分相似，留言指「同馮素波有點神似」，令情況更顯尷尬。

陳思齊拍片呻心臟需強大

面對網民毫不留情的批評，陳思齊在影片中亦忍不住抱怨，指自己必須擁有「強大的心臟」才能承受這些負評，語氣強硬似有「發爛渣」之嫌。她表示：「嘩，一打開啲留言睇，話剪咗個頭髮，成個人像個大嬸一樣，嘩，剪了個頭髮，老了十歲啊，不說還以為是大媽呢。」她坦言看到這些留言真的會被「激死」。

陳思齊告別雞腳王后夢

除了外貌成為焦點，陳思齊亦正式告別了她早前要成為「雞腳王后」的夢想。她解釋，因為一路以來都堅持修行，但如果要兼顧直播，實在感到「力不從心」，不想帶著疲憊的樣子面對粉絲，也不想敷衍任何一場直播。在夢想與工作之間，她選擇了前者，決定報名讀書，專心修行，並表示：「工作賺錢其實隨時都有機會，我都未到退休嘅年紀，如果真係想追求一啲事，或者追夢，錯過咗嘅話，我就會覺得好遺憾。」她暫別粉絲，並承諾畢業後會回來與大家見面。

