Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-12 HKT

現年43歲的前TVB小花陳思齊，自2000年參選港姐入行後，憑藉甜美樣貌多在古裝劇中飾演「御用丫鬟」。近年淡出幕前的她，一度轉戰內地與前TVB小生蔡淇俊合夥擺攤賣雞腳，更許下宏願要成為「雞腳王后」。然而，早前她突然宣布告別直播帶貨，決心開始讀書修行。近日陳思齊更新社交平台報告近況，其新形象卻成為網民焦點，劣評如潮。

陳思齊新髮型被指災難

陳思齊在最新的影片中，將一頭長髮狠狠剪短，變成超短髮，並戴上眼鏡。這個新造型令她瞬間顯得老氣，外型遠比其實際年齡成熟，驟眼看猶如一位街坊大媽。

相關閱讀：翻版「最美港姐」悲哀疾呼「有人要我嗎」 內地公開徵男友  情路坎坷更曾被騙畢生積蓄

陳思齊被指撞樣馮素波

大量網民在看過她的新形象後紛紛留言表示無法接受，直言「長髮的都不錯，但剪短頭髮，災難」、「這個髮型不適合你，一秒變太師奶啦」，更有網民狠批她剪短髮後「老了十年」、「真的感覺25變45」。最令人意外的是，有網民竟覺得她與現年81歲的資深演員馮素波有幾分相似，留言指「同馮素波有點神似」，令情況更顯尷尬。

陳思齊拍片呻心臟需強大

面對網民毫不留情的批評，陳思齊在影片中亦忍不住抱怨，指自己必須擁有「強大的心臟」才能承受這些負評，語氣強硬似有「發爛渣」之嫌。她表示：「嘩，一打開啲留言睇，話剪咗個頭髮，成個人像個大嬸一樣，嘩，剪了個頭髮，老了十歲啊，不說還以為是大媽呢。」她坦言看到這些留言真的會被「激死」。

陳思齊告別雞腳王后夢

除了外貌成為焦點，陳思齊亦正式告別了她早前要成為「雞腳王后」的夢想。她解釋，因為一路以來都堅持修行，但如果要兼顧直播，實在感到「力不從心」，不想帶著疲憊的樣子面對粉絲，也不想敷衍任何一場直播。在夢想與工作之間，她選擇了前者，決定報名讀書，專心修行，並表示：「工作賺錢其實隨時都有機會，我都未到退休嘅年紀，如果真係想追求一啲事，或者追夢，錯過咗嘅話，我就會覺得好遺憾。」她暫別粉絲，並承諾畢業後會回來與大家見面。

相關閱讀：前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
12小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
8小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
13小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT