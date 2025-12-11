翻版「最美港姐」悲哀疾呼「有人要我嗎」 內地公開徵男友  情路坎坷更曾被騙畢生積蓄

現年43歲、曾有「翻版朱玲玲」之稱的前港姐陳思齊（原名：陳凱怡），近年淡出香港娛樂圈並移居佛山，與前TVB小生蔡淇俊一同經營雞腳生意。雖然事業找到新方向，但她的感情生活一直空白。近日她透過社交媒體發布影片，勇敢地公開徵求男朋友，並剖白了作為「大齡盛女」的心路歷程，大聲疾呼「有冇人要我呀」，頗為令人唏噓。

陳思齊羨慕情侶成雙成對

陳思齊於影片中回應網民「你仲未嫁咩？」的催婚留言，坦言「你們一個二個都在催我結婚，其實知不知道，我真的已經盡力啦！」她表示，自己不直播帶貨的日子，就會回香港照顧媽媽，在街上看見別人成雙成對、牽手成功，內心不禁充滿「羨慕、妒忌、恨」，字裡行間流露出對愛情的渴望。

相關閱讀：翻版「最美港姐」驚爆被騙畢生積蓄 心靈受創免疫系統遭摧毀 俏臉發黑出風癩極嚇人

陳思齊擇偶唯一條件令人唏噓

對於外界總認為她擇偶條件苛刻，陳思齊在影片中大聲喊冤：「你們每次說我揀老公好高要求、很苛刻，我其實只不過想搵個多頭髮的而已，不過分吧？」這個出人意表的簡單要求，讓不少網民會心一笑，也感受到她幽默背後的一絲無奈。陳思齊表示，現時真正正困擾她的不是孤單，而是身邊的人不斷追問「你為什麼不結婚啊？」的壓力。

陳思齊疾呼「有人要我嗎？」

在影片的最後，陳思齊終於鼓起勇氣，決定公開「登記」，希望能找到那位「多頭髮的真命天子」，並大聲呼喊：「有人要我嗎？」。她表示，無論結果如何，自己都會繼續做好自己，並希望其他和她一樣的「大齡盛女」們，都能找到屬於自己的幸福。

陳思齊曾遭朋友騙財

陳思齊多年來感情路上仍然一片空白，而她更曾遭朋友騙去畢生積蓄：「我將積蓄借咗畀朋友應急，當然最後係一去冇回頭，連個朋友都唔見埋。然後我就捱到身體出問題，連個免疫系統都壞埋」。

相關閱讀：43歲前TVB整容女星生活拮据 擺攤為生月月掹掹緊 自卑不敢見母：唔想佢見我閉翳