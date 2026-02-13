Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心

影視圈
更新時間：19:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:30 2026-02-13 HKT

43歲前TVB小花陳思齊（原名：陳凱怡）於2000年參選港姐入行，加入TVB後參演過不少劇集，因樣貌甜美而時常出現在古裝劇中，更有「御用丫鬟」之稱，發展平平的陳思齊其後過檔港視連拍了六部劇集，可惜港視不獲發牌，陳思齊亦無奈隱退，一度轉行任職音樂治療及香薰按摩師。

陳思齊突宣布告別擺攤行列

淡出幕前多年的陳思齊突然進駐抖音為復出鋪路，自揭因錯信朋友全數被騙畢生積蓄，因生活極為拮据慘成「月光族」，自卑到不想見到母親，陳思齊近年長駐內地投靠前TVB小生蔡淇俊搵食，於街擺攤維生並揚言：「總之我要絕地反彈！做雞腳王后！」事業終見曙光的陳思齊，突然宣布告別擺攤行列。

陳思齊宣布告別擺攤行列

陳思齊日前在小紅書拍片稱：「暫時的離開為了更好的相遇」，原來陳思齊宣布告別擺攤行列：「我真係糾結咗好耐，我最終都係決定暫時會離開蔡生寶品直播間。熟悉我嘅粉絲朋友都知道，其實我一路好堅持修行呢件事，如果又要直播跟住又要修行，我就發現自己真係力不從心。老實講，我唔係好想帶住好攰嘅樣喺直播間同大家見面，亦唔想敷衍每一場直播，修行呢件事情係要好專心好專注，仲要全程投入，所以呢兩件係好難平衡，必須要進行取捨。」

陳思齊最後決定向夢想出發

陳思齊最後決定報名讀書：「工作賺錢其實隨時都有機會，我都未到退休嘅年紀，如果真係想追求一啲事，或者追夢，錯過咗嘅話，我就會覺得好遺憾，我就決定咗向我嘅夢想出發，多謝你哋陪住我成長，的，其實我都唔捨得同大家講再見，暫時嘅離開，都係為咗更好嘅相遇，離開嘅呢段時間我會專心修行，好好沉澱下自己，等我畢業之後，就返嚟見大家。我唔同大家講再見，講遲啲見，照顧好自己。」

