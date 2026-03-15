「最美千金」江鈺琪兩年抱兩晒唯美孕照 四肢纖幼散發仙氣與兒子互動超有愛

曾任香港公益金籌募委員會聯席主席的「最美千金」江鈺琪（Yuki），2022年底嫁「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）後，翌年誕下一子Aden。江鈺琪去年12月再開心宣布陀第二胎，近日更在社交平台分享最新孕照，畫面溫馨充滿母愛。

江鈺琪流露幸福笑容

在江鈺琪公開的照片中，身穿一襲純白色連身裙的她，坐在純白的柔軟床上，窗外透入柔和的日光，營造出寧靜優雅的氛圍。江鈺琪低頭撫摸孕肚，臉上掛著幸福微笑。而兒子Aden則穿著同色系的白色上衣，可愛地趴在媽媽身旁，小臉貼江鈺琪的孕肚，彷彿在跟即將出世的弟妹親密互動，畫面有愛。

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而另一張照片中，見到江鈺琪換上淡藍色荷葉邊連衣裙，並將囝囝抱在懷中，Aden穿上可愛的吊帶褲，親暱地依偎在媽媽臉頰旁，江鈺琪一臉幸福，享受與囝囝相處的溫馨時光。照片中的江鈺琪腹大便便，卻四肢纖細，皮膚白皙透亮，狀態極佳，完美展現「最美孕媽」的風采。

江鈺琪辦夢幻婚禮

江鈺琪是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，老公郭浩泉為莎莎國際主席郭少明的兒子，二人可謂門當戶對。郭浩泉在2021年於市值約10億的香島道獨立屋，向江鈺琪求婚，翌年底舉行夢幻的世紀婚禮，豪門界的何猷亨、林心兒等好友擔任兄弟姊妹團。江鈺琪當日穿上褂皇出嫁，身上近二十對巨型龍鳳鈪極震撼。

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