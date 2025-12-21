Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「百億千金」江鈺琪宣布懷第二胎  騷赤裸巨肚顏值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爺

更新時間：18:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-21 HKT

有「百億千金」、「最美公益金主席」美譽的江鈺琪（Yuki），繼去年5月為「莎莎太子爺」老公郭浩泉（Patrick）誕下第一胎後，近日在Instagram上再次公布喜訊，宣布已懷上第二胎，為這段童話婚姻再添美滿篇章。

江鈺琪索爆孕照曝光

江鈺琪在IG上分享了數張與老公郭浩泉在外地度假的絕美孕照。從照片中可見，江鈺琪雖已腹大便便，但依然「肥肚不肥人」，四肢保持纖幼，肌膚白皙勝雪，顏值極高，外表和身材完全不似已為人母，少女感十足。在其中一張照片中，她身穿一襲純白掛頸露腰長裙，站在碧海藍天前的沙灘上，微風吹拂著秀髮，她溫柔地撫摸著孕肚，畫面唯美動人。另一張照片中，她換上一條飄逸的藍色漸層掛頸紗裙，在碼頭上對著鏡頭甜笑。

相關閱讀：「最美千金」結婚兩周年公開奢華婚禮片段！10億豪宅排場驚人廿對超巨型龍鳳鈪份量十足

江鈺琪與老公甜蜜互動

除了個人美照，江鈺琪更大方分享與老公的恩愛合照。照片中，兩人換上休閒的度假裝扮，郭浩泉從後方深情地環抱著愛妻，輕吻她的臉頰，兩人一同將手放在江鈺琪的孕肚上，幸福之情溢於言表。另一張照片中，江鈺琪更是直接坐在老公的大腿上，親密無間，甜蜜指數爆表，羨煞旁人。

江鈺琪郭浩泉豪門婚姻路

江鈺琪的父親是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可，而郭浩泉則是莎莎國際主席郭少明的兒子。兩人的結合可謂門當戶對，佳偶天成。據悉，郭浩泉對江鈺琪一見鍾情後便展開猛烈追求，兩人自2019年起便在社交平台高調放閃。

江鈺琪郭浩泉3年前舉辦世紀婚禮

2021年，郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋，以180度無敵海景配上粉色花海，上演了一場極致奢華的求婚儀式，成功抱得美人歸。2022年底，兩人舉行了世紀婚禮，婚禮現場佈置得如仙境花海，並邀請了何猷亨、林心兒等名門之後擔任兄弟姊妹團，更請來人氣歌手炎明熹（Gigi）獻唱，場面盛大。當時新娘子江鈺琪穿上褂皇，身上近二十對巨型龍鳳鈪更是矚目焦點，盡顯豪門氣派。

相關閱讀：燈芯絨大王千金江鈺琪產後受傷坐輪椅！2年前嫁莎莎太子爺 何猷亨做兄弟炎明熹獻唱

