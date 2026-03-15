陳茵媺曾被指樸素過內地女郎  新形象性感大反擊  低胸俯身前凸後翹極誘人

現年44歲、已為三子之母的「靚媽」陳茵媺（Aimee），自與陳豪結婚12年來，一直專心相夫教子，近年轉戰KOL界亦有聲有色。不過早前她因轉換新髮型而一度惹來負評，被指「不用太樸素」。然而，陳茵媺近日以一輯最新街拍美照，完美反擊所有質疑，重回顏值巔峰。

陳茵媺中間分界新造型極靚

陳茵媺今日於社交媒體上載數張在銅鑼灣鬧市拍攝的街拍照。照片中，她換上一頭清爽幹練的中間分界短髮，配上精緻妝容，給人耳目一新的感覺。只見她身穿一件米白色的貼身低胸針織連身裙，V領剪裁和貼身設計，將她玲瓏浮凸的S曲線身材表露無遺，艷麗非常。

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陳茵媺少女感重

在鏡頭前，陳茵媺完全放開懷抱，時而對著鏡頭展露燦爛甜笑，時而用手掩嘴輕笑，充滿少女感的誘人笑容，完全不像三位孩子的母親。

陳茵媺銅鑼灣大派福利

陳茵媺更在銅鑼灣街頭的欄杆旁擺出多個誘人甫士，大派福利。其中一張她俯身向前，身體微傾，豐滿的上圍在鏡頭下若隱若現，畫面極度誘惑。另一張照片中，她則將雙手放到腦後，自信地挺起胸膛，這個動作讓她的上圍顯得更加豐滿突出，火辣身材令人驚艷。網民紛紛留言大讚，一致認為她已回到顏值巔峰，魅力四射。

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