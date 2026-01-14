Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-14 HKT

現年54歲的「視帝」陳豪與細10年的太太陳茵媺結婚12年，婚後育兩子一女，2014年陳茵媺為照顧家庭亦淡出幕前，專心照顧孩子和家庭，而陳豪就繼續拍劇賺錢養家，為給家人過上優渥生活，去年更舉家搬入中半山舊山頂道一伙月租高達16萬的複式豪宅居住。陳茵媺就不時在新居拍片分享生活日常，近日她如常在小紅書分享短片，其新髮型及衣著卻惹來網民熱議。

陳茵媺為老公做事前準備

陳茵媺在其一段影片中，分享和老公陳豪出發旅行前執行李過程，並寫道：「和老公去旅游時的我……」身穿灰黑格仔衫的陳茵媺，在影片中列出4點必做事：「第一，老公做攻略訂票，我收行李。兩個人分工才會長長久久；第二，老公開車之前先準備好零食水果，路上一路陪聊；第三，出門前快速打扮，絕不拖延；第四，老公拍照不管好壞都要誇，多鼓勵才會越來越好。」

相關閱讀：陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸

陳茵媺時裝車禍？

不過，網民卻將焦點放在陳茵媺的留海新髮型上，有網民讚好有新鮮感，但亦有人質疑是假髮：「姐戴的是假髮嗎？」、「看起來很像假髮」、「看不慣，感覺不太好看。」此外，還有網民指其靚樣被這樣衣著打扮影響了：「您不必這麽太樸素了，大陸也沒幾個穿這樣的」、「為甚麼要穿那麼樸素呢？影響了你的美貌。」、「穿好看點吧，内地都不這麼穿了」、「去哪里找的羞衣服和假髮」、「點解個造型咁奇怪？？」

相關閱讀：陳豪陳茵媺2千呎複式豪宅內部曝光！擁無敵海景生活奢華 全屋擺滿一物裝飾晒恩愛閃盲網民

