陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸

現年54歲的TVB視帝陳豪（Moses）與太太陳茵媺（Aimee）結婚12年，育有兩子一女，向來是圈中的模範家庭。雖然近年陳茵媺為家庭淡出幕前，但陳豪一直被指為TVB人工最貴的小生，一人之力足以讓家人過上優渥生活，近日更舉家搬入中半山舊山頂道一伙月租高達16萬的複式豪宅。

陳豪大仔外表成熟又靚仔

陳茵媺昨日在社交平台分享了一張溫馨的全新全家福，意外令新居的氣派内貌曝光。照片中，一家五口坐在聖誕樹前，幸福滿溢。其中，剛滿12歲的大仔陳梓燁（Aiden）成為焦點，他坐在正中間，一頭時尚的髮型配上俊朗的五官，外貌酷似爸爸陳豪，但更添幾分少年感，成熟穩重的模樣完全不似只有12歲，可謂「暴風式成長」，顏值大有超越爸爸之勢。

陳豪新豪宅內部曝光

除了Aiden的帥氣外貌，照片背景所見的新豪宅同樣矚目。從全家福可見，新居客廳空間感極強，顯得非常闊落，特別是其超高的樓底，配上巨型落地玻璃窗，採光度十足，氣派非凡。據悉，該複式大宅樓底高達14.5呎，可飽覽中區市景及維多利亞港海景。早前陳茵媺分享陳豪為她送上愛心咖啡的短片，片中陳豪從樓梯走上來，亦證實了豪宅的複式設計。

陳豪近年越住越豪

陳豪一直是圈中愛妻號，為了讓家人住得更舒適，多年來努力工作，更非常有投資眼光。從早期購入將軍澳都會駅，到2013年豪擲3,300萬買入大埔比華利山別墅，再為子女讀書方便而搬到淺水灣及鴨脷洲南灣，每一次搬遷都越住越豪。

