陳豪入圍視帝十強放聲氣：俾獎即唱歌 攬實陳茵媺擋肚甜蜜否認有喜

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-15 HKT

陳豪與太太陳茵媺今日以夫妻檔身份出席電動車品牌活動，更榮升該品牌第20,000位車主。陳豪笑言選車標準是低調而不失格調，兼具個人風格，更甜蜜比喻「就像我太太一樣」。陳茵媺則分享平日經常駕車接送子女，直言駕車好爽、好享受，獲丈夫大讚是「多功能太太」。陳豪搞笑自稱只是「駕車工具」，透露太太對駕駛的熱愛比他更甚。

提及陳豪在《萬千星輝賀台慶》中未展歌喉，被問到是否曾聽過老公唱情歌？陳茵媺笑說：「甜言蜜語就有。」陳豪則表示會唱深情歌曲，但太太坦言從未聽過他主唱的劇集《心花放》主題曲《心花無限》，打算回家上網搜來欣賞，不過對丈夫各方面都充滿信心。陳豪亦透露女兒熱愛唱歌，身為「歌手爸爸」的他，會從旁指導子女音準。

陳茵媺對老公各方面有信心

陳豪憑劇集《俠醫》在「萬千星輝頒獎典禮2025」中躋身「最佳男主角」十強，他謙稱所有對手都很強。若再奪視帝會否獻唱《心花無限》？他幽默回應：「俾個獎我，即刻唱畀你哋聽！但唱劇集《心花放》主題曲《心花無限》就唔好搞我啦，到時大家可以點歌。」陳茵媺表示未聽過老公《心花無限》，稍後回家上網欣賞，她對老公各方面有信心。陳豪則笑謂女兒喜歡唱歌，他也會指導子女要音準。

身形顯得圓潤的陳茵媺被問到是否「有喜」？她笑住否認再懷孕說：「我一直都好幸福！」陳豪隨即體貼地攬實太太，巧妙為她遮擋手臂。此外，陳豪亦有客串正在播出的內地劇《時差一萬公里》。他表示不時參與內地工作，更獲綜藝節目邀請獻唱。被笑指在內地演出相當低調，他笑說：「唔知就好啦！」

