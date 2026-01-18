陳茵媺以老闆娘身份巡視老公陳豪咖啡店搞到「一鑊泡」？ 自爆平時唔使做有「專人」服侍

54歲「視帝」陳豪與陳茵媺結婚12年，二人有兩子一女，為照顧家庭，陳茵媺已淡出幕前逾10年，賺錢養家重責落在陳豪身上。陳豪除拍劇外，近年又投資開連鎖咖啡店，藉著令人印象深刻的「品味」咖啡形象，成功打造出屬於陳豪的咖啡品牌，太太陳茵媺近日在社交網分享新片，以「老闆娘」身份巡視業務。

陳茵媺化身一日店長

陳茵媺在抖音上載新影片，穿上休閒服裝現身老公陳豪為於中環的咖啡店，化身一日店長落力招呼客人。陳茵媺穿上公司白色恤衫制服，站在收銀機前，落力推介新出品的咖啡，全程笑容滿臉，社交能力極強。

相關閱讀：陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色

不過陳茵媺明顯落場前未有特別做功課，雖然對咖啡種類有一定認知，但落單及沖調咖啡時顯得雞手鴨腳。陳茵媺雖然露出輕鬆神情，但鏡頭一轉就見到她做出緊張的肢體動作，十分搞笑。當有顧客認出陳茵媺，問是否曾在電視上出現，又問是否演過《單戀雙城》，陳茵媺表現驚喜，一度掩嘴點頭。

陳茵媺跟店員學拉花

陳茵媺在片中製作兩杯咖啡，第一杯出品時大讚好靚，之後跟店員學拉花時，自爆：「平時我唔使自己沖咖啡，因為有人會幫我沖。」暗示有老公陳豪服侍。陳茵媺最終拉花失敗，搞到成杯「一鑊泡」，卻得到攝影師及網民畀面，表示想飲陳茵媺的製成品，成功「挽尊」。

相關閱讀：陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸