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《中年好聲音》評審張佳添公開陳年學生相 髮型引熱議喜感十足 網民：好cute，夠前衛

影視圈
更新時間：16:30 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-14 HKT

《中年好聲音》評審張佳添近日因參與TVB益智節目《攻你上大學》，找出陳年學生照。他在facebook分享了一張自己小學六年級的學生照，其復古的「蘑菇頭」造型瞬間引發網民討論。
童年時期的張佳添頂著一個厚實的「蘑菇頭」，配上單純的笑容，模樣相當趣緻。他發文笑稱：「為咗《攻你上大學》搵咗呢張六年班嘅相，呢條死靚仔真係不知天高地厚。」

網民讚造型可愛前衛

這張充滿年代感的照片發布後，迅速獲得大量網民關注。許多人留言大讚造型可愛，有網民笑稱：「添Sir好鬼靚仔啊，嗰個冬菇頭好型啊」、「哈哈，添Sir細個剪冬菇頭好得意，好可愛」。有網民認為這個髮型走在時尚尖端，留言道：「好cute呀，夠前衛，披頭四喎」，將他的造型與傳奇樂隊「披頭四」（The Beatles）的經典造型相提並論，也有網民表示看到照片後忍不住笑了出來：「Sorry，一睇到，笑咗！」

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張佳添親解「蘑菇頭」之謎

「蘑菇頭」髮型引起熱議，張佳添隨後在留言中親自解畫，表示照片是真實的，只是用AI稍微修復得更清晰。他更笑指這個經典髮型「歸功」於媽媽：「個頭應該係我阿媽幫我剪，主要係頭髮太厚，所以搞成咁。」張佳添這次罕見地公開童年照，讓大眾看到了這位專業評審私下輕鬆幽默的一面。

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