《中年好聲音》評審張佳添想為離婚擺酒慶祝 兩度失婚有新領悟：拍散拖最舒服

出身於演藝世家、著名音樂製作人張佳添自從為《中年好聲音》擔任評審後，知名度不比一眾參賽低，一舉一動都受到關注。張佳添音樂方面產量極多，感情同樣多姿多采，他曾有過兩段婚姻，第一段是在1998年與填詞人黃敬佩結婚，育有一女Keona，惜於2012年離婚。翌年張佳添與澳洲籍女友張佩詩年再婚並育有女兒Mira，但這段婚姻最終也以離婚告終。

張佳添嘆找到完美對象「難過中六合彩」

單身八年的張佳添早前傳追求TVB高層樂易玲，不過二人否認並稱只屬老友，張佳添直認是「無腳嘅雀仔」，到了8月傳出新戀情，張佳添私約甄采浠被目擊拍拖、搭肩，更疑似一杯咖啡兩份飲，表現親密，但張佳添同樣否認戀情，只稱二人「膊頭之交」，自言想做單身貴族不談戀愛。近日張佳添接受TVB娛樂新聞台的訪問，大方分享兩段失敗婚姻，直言要找到完美對象「難過中六合彩」！

張佳添剖白兩段婚姻的失敗經歷

張佳添在訪問上剖白兩段婚姻的失敗經歷，張佳添表示同首任太太結婚時自己很年青，根本不知道婚姻是甚麼的一回事：「嗰陣時都唔知咩係婚姻，但係就好似覺得拍咗幾年拖，又幾愛佢都係要有，咪要結下啦。即興就去咗拉斯維加斯結婚，呢段婚姻維持咗大約12年，我覺得呢個係一個成就嚟嘅，我同我前妻而家都好 friend。」張佳添還笑說：「原來做朋友仲好過做夫妻，有時我哋都講笑，『喂，人哋結婚要慶祝擺酒，我哋不如離婚擺酒，我哋慶祝離婚。』」張佳添與首任太太離婚後，雖然尚未處理好自己的情感狀態，但很快投入了另一段新戀情：「嗰陣情感、成個人嘅人生價值呀，未處理好，於是又愛上咗第二位太太，但係原來發覺大家個性格呀，大家個脾氣呀，有啲嘢唔係好夾呀，咁就變咗拗撬太多，結果都係唔能夠行落去。因為我同兩個前妻都有個小朋友，大家都係錫小朋友嘅人嚟，到最後以前嘅嘢其實都唔會再計較，唔會諗呢啲嘢，放低晒，大家都係希望個小朋友好。」

張佳添拍散拖令他感到最舒服的關係

經歷兩段婚姻後，張佳添承認拍過很多次散拖，直言拍散拖是令他感到最舒服的關係，他亦曾自己的愛情經歷，去輔導感情有問題的人：「我係半個專家嚟㗎，我輔導過好多人，呢個我嘅副業，我好清楚乜嘢關係先至真係可以係又長久又開心。」張佳添坦言選擇伴侶有三個條件是缺一不可：「首先，第一要互相吸引、第二要相合度、好似文化上、思想上、生活習慣上，甚至床上都要合拍，第三價值觀要相似，點樣使錢、點樣理財、點樣湊仔女、你嘅人生目標，如果一啲都唔match，算啦，你諗下，呢三樣嘢都高分，難過中六合彩呀。」張佳添稱從未遇過這類人：「呢個人都唔知邊度搵呀大佬！所以其實我成日都覺得做人唔好太認真，因為你一執著，你就唔開心，我去到某個位，我學識咗樣嘢呢，我將所有執著掉晒。我係一個冇執著嘅人，所以我而家都好輕鬆愉快，你越開心，你越得到嘅身邊嘅人、事、桃花啦，財運，全部係會越來越好，所以你話嗰個人出唔出現？是但啦！我而家成日講唔使同邊個談戀愛，我同自己談戀愛，已經好 happy。」

