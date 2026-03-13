向華強兒子向佐失控「飛踢」他人 主持人：我是有不爽的 引發網民猛烈批評無品

中國星集團主席向華強與陳嵐的41歲長子向佐，日前在上海出席「微短劇品質盛典」時，一個突如其來的「飛踢」動作險些踢中主持人百克力的頭部，驚險畫面在網上瘋傳，引發網民猛烈批評。事後，向佐在微博公開向主持人道歉。

向佐表演功夫惹爭議

活動當日，向佐在台上表演完功夫後，主持人百克力上前互動，開玩笑說：「我還是第一次看有人穿著絲絨西裝，還能把拳打得這麼好的。」話音剛落，向佐突然轉身向百克力頭部使出一記凌厲的飛踢，幸好百克力反應迅速，及時後仰閃避，才未有被踢中。百克力當下雖然保持專業微笑，但事後坦言：「有那麼0.01秒我是有不爽的，確實是被愣住了……有點被嚇到。」他同時也呼籲大家不要過度解讀。

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網民狠批向佐不尊重人

儘管主持人出面緩頰，但影片曝光後，向佐的行為點燃了網民的怒火。大批網民在其社交媒體下留言，狠批他的舉動極之無禮，「真的很沒禮貌，怎麼會拿飛踢對著主持人」、「你的真性情就是沒素質」、「沒品沒德沒教養，作為兩名孩子的父親，應該做個好榜樣」。網民普遍認為，無論是否為了綜藝效果，這種突如其來的危險動作都顯得對主持人極不尊重。

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向佐公開致歉承認舉動嚇人

在輿論壓力下，向佐迅速在微博上向百克力道歉，他寫道：「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！」並表示很高興收到對方的訪談邀請。對於向佐的道歉，百克力也大方回應：「風裡雨裡，我在播客間等你」，二人互動似乎已將這次風波化解。