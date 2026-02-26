向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平

影壇大亨向華強的太太陳嵐（向太）早前曾公開財產規劃，狂踩兩子沒有做生意的才能，為免兩子敗光家業，打算成立信託基金，確保兒子有基本生活費，財產不會交予向佐、向佑打理。而向華強昨日（25日）在抖音再加碼，承認與向太達成共識，決定將所有遺產交由大仔向佐的台灣妻郭碧婷管理。

郭碧婷獲向太歡心

郭碧婷與向華強大仔向佐於2019年結婚，二人育有一對仔女，雖然郭碧婷深得奶奶向太歡心，但與老公曾多次傳出婚變，一度要公開闢謠。向華強近日在網上提到「為甚麼我和向太的遺產，一分錢都不會留給兒子」，更明言早已立遺囑，將錢交由郭碧婷管理，但一對孫兒不能到美國讀書或移居當地，否則失去繼承資格。

相關閱讀：富二代男星被阿媽狂踩冇才能！家產分配細節大公開 父母寧賣公司拒讓子繼承 連物業都冇份？

向華強在抖音拍片透露遺產分配，強調郭碧婷「守財可靠」。向華強表示向太有很多珠寶：「我也常常問她的珠寶將來給誰呀，她喜歡孫女，那就經過郭碧婷、孫女，這樣子傳承下去。」向華強無奈稱與太太一向精明，不明白為何兩個兒子最容易受騙：「如果我這樣的一個財產，給他們沒多久就給人騙走。」

向華強夫婦成立家族基金

向華強解釋為防止兩子揮霍或受騙，因此將遺產成立家族基金，由新抱郭碧婷全權管理：「兩個兒子都不給，跳過兩個兒子就給兩個孫。」至於家族基金每月給兒子生活費，餓不死就可以：「我們也是太喜歡這個孫輩，而且郭碧婷也是，我們看到她也是很會守財的那種人，非常會處理，不浪費，我跟向太都很放心嘛。」認為是對孫仔孫女的一個保障。

相關閱讀：向佐全家陷財務危機？驚爆捲140萬債務糾紛後再傳破產 向太開腔回應家族真實財力

向華強對於與向太有共識交財產給郭碧婷，主要是想向佐好好地對郭碧婷：「如果你（兒子）真的有錢了，將來遺產給你，你娶那個老三老四怎麼辦，要害了這個家，害了你呀！現在錢在郭碧婷那邊，你要好好聽她話，你不能搞老三老四。郭碧婷那個心好啊，你好做事。」向華強稱與太太要求簡單：「誰是信得過，誰是適合去管，而且我們相信，郭碧婷會教導他們，教導得好。」

向華強夫婦遺囑附加條款

不過向華強與向太的遺囑也有附加條款：「孫子孫女長大也不能移民去美國，她非常討厭美國，不能去美國讀書，第二就不能移民美國，如果你移民去美國，就取消了他們的（遺產）資格。」向太的珠寶會直接給孫女。向華強直言做法是對兩個兒子的一個警告，不允許二人躺平，萬一躺平連每個月的生活費都沒有。

相關閱讀：向太罕談次子向佑認「慈母多敗兒」：他只要錢 曾因襲擊等罪被囚半年獄中生活曝光 獲猛人照顧

向華強直言決定對細仔向佑而言感到不公平，曾被對方認為偏心向佐一家。向華強指向太很了解自己，亦清楚兩子的個性：「我那個小兒子一直講，不公平不公平，沒辦法，一定怪。他媽媽已經跟他那個微信，已經刪掉了嘛，拉黑了。我也沒跟他那個微信，他要經過我一個秘書來跟我聯絡的。」

向華強鼓勵兒子改變

向華強斥細仔惹兩夫妻生氣，又無奈稱：「你（兒子）為甚麼不多對我好一點呢？讓我高興呢？讓媽媽高興呢？就算你們裝也裝出來吧，你在外面的所作所為，你一下子就給我打聽到了嘛。」不過向華強最後補充，雖然已立遺囑，但隨時可以改，如果二人夠長命，10年後看到誰好好表現，說不定會修改。

相關閱讀：向太驚爆劉德華隱婚內幕？瘋狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身車底進出