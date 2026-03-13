孫燕姿香港演唱會2026登場名導劉偉強朝聖 經典歌《我不難過》全場合唱炒熱啟德主場館氣氛

新加坡天后孫燕姿睽違12年，於3月13日及15日假啟德主場館舉行兩場的《就在日落以後》巡迴演唱會香港站。孫燕姿演唱會2026門票火速售罄，全場爆滿，連著名導演劉偉強也到場支持，見證天后魅力不減。

孫燕姿經典金曲連發

孫燕姿演唱會於晚上7時40分，在全場歌迷「孫燕姿，我愛你！」的熱情吶喊聲中揭開序幕。孫燕姿以一身飄逸的白色毛毛裝登場，獻上經典歌曲《我要的幸福》，溫暖的歌聲瞬間引發全場共鳴。接著，她脫下外套，換上閃亮的白色長裙，帶來輕快的《超快感》，動感節奏讓現場氣氛迅速升溫。

孫燕姿說廣東話與歌迷互動

在演唱完《綠光》及《神奇》等一連串快歌後，孫燕姿展現了她為香港歌迷準備的滿滿誠意，大騷苦練多時的廣東話。她親切地問候：「香港的朋友！」並笑著說：「我都好掛住你哋，會唔會有啲肉麻？你哋鍾意，係唔係？我講廣東話係咪叻叻豬？」生動又可愛的「半鹹淡」廣東話引得全場笑聲不斷，也讓歌迷感受到她十足的親和力。

孫燕姿首唱新歌《飛瀑而下》

演唱會的一大亮點，是孫燕姿換上閃銀黑色長裙後，首次公開演唱新歌《飛瀑而下》。這首作為巡迴演唱會重要序章的歌曲，以其獨特的「失重」概念和深刻的情感，帶給觀眾全新的音樂體驗。此外，她還感性分享，自己最熟悉的廣東話，是以前擔任嘉賓時演唱的《逃亡》。隨後，她演繹了經典催淚情歌《我不難過》，熟悉的旋律響起，立即引發全場歌迷的感動大合唱，將演唱會氣氛推向另一波高潮。

孫燕姿《就在日落以後》演唱會口碑爆棚

孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會，是為了慶祝她出道25周年而舉辦。巡迴演唱會自2025年4月從新加坡開跑，已在全球多個城市留下足跡，口碑爆棚。香港站作為2026年的首站，不僅別具意義，更以其精心的舞台設計與節目編排，為歌迷打造了一場難忘的視聽盛宴。演唱會橫跨孫燕姿25年的音樂生涯，精選了《遇見》、《天黑黑》、《克卜勒》等多首代表作，帶領歌迷重溫青春的每一刻。在演唱會開始前，孫燕姿更與周星馳會面，周星馳甚至重現《家有囍事》的經典造型，為演唱會增添不少話題性。

