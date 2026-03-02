Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孫燕姿時隔12年重返台北 震撼宣布：5月首攻大巨蛋開唱

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-02 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-02 HKT

華語樂壇天后孫燕姿上週推出全新風格單曲《飛瀑而下》，為醞釀已久的2026年《就在日落以後》巡迴演唱會拉開完美序幕。這首充滿力量與美學的新作，瞬間喚醒無數樂迷對燕姿現場演出的渴望與期待。

孫燕姿處女攻巨蛋

今日，孫燕姿正式帶來震撼消息：睽違12年，她將再度於台北舉行大型演唱會，更將首次登上台北大巨蛋的舞台！「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會–台北站」確定於5月15日及17日盛大登場。燕姿感性表示：「5月15、17日我將帶着《就在日落以後》巡演來到臺北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」

燕姿搶票攻略公開

開春接連兩週傳來天后重磅喜訊，歌迷們務必鎖定售票資訊！門票將於3月20日中午12點在KKTIX售票系統全面開賣。此外，為回饋粉絲，特別規劃兩階段優先預購，國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員則有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區。

孫燕姿為個唱造勢

為喜迎被譽為近年最具穿透力的華語演唱會，孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會攻頂台北大巨蛋，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標都能遇見「天后」美麗的身影，一同極美歡慶！

