孫燕姿香港演唱會2026丨周星馳「打劫」孫燕姿啟德騷門票 重現《家有囍事》造型香蕉當武器

新加坡天后孫燕姿睽違12年，終於重返香港舞台，將於2026年3月13日及15日，在啟德主場館舉行兩場的《就在日落以後》巡迴演唱會香港站。消息一出，門票在預售階段即被搶購一空，足見天后魅力不減。就連「喜劇之王」周星馳（星爺）也加入搶票行列，更在IG上演一場「打劫門票」的搞笑戲碼，引發網民討論。

周星馳「打劫」孫燕姿演唱會門票

孫燕姿香港演唱會門票有多搶手？連周星馳都忍不住在IG上發文求票，他今日（13日）分享了一張與孫燕姿的合照，照片中，周星馳再次扮成《家有囍事》中「常歡」的搞笑造型，頭戴絲襪，手持香蕉當作「武器」指向舉手投降的孫燕姿，重現經典電影中的打劫場面。

周星馳在帖文中風趣地寫道：「孫燕姿演唱會預售被搶購一空，我也是為世所迫才打劫演唱會門票，小朋友切勿模仿。」他更得意地宣布戰果：「最後我搶到10張票，我不難過了，懶得去管對錯，我很愉快。」這番幽默互動不僅逗樂了廣大網民，也成功為孫燕姿的演唱會製造了話題。

孫燕姿《就在日落以後》香港站演唱會詳情：

孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年起跑，已走遍8座城市，累積18場感動。香港站作為2026年度首站，備受歌迷期待。

日期： 2026年3月13及15日

時間： 晚上7:30

地點： 啟德主場館

票價： HK$ 1,880 / 1,680 / 1,380 / 980 / 680

演唱會製作： B'in LIve

主辦單位： 寬魚國際

《就在日落以後》巡迴演唱會香港站座位表。