混血肥仔曾達恩疑涉家暴前妻芊蕙子罪成後首發聲 被BBO割席：合作關係結束

YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近年爭議不斷，繼去年被指婚內出軌，疑似與YouTuber丁丁（丁彥均）發展婚外情後，近日網上再流傳一張英國法庭的公開資料截圖，指一名叫「TSANG TOMMY」的男子於2025年12月31日因「毆打罪（Assault by beating）」被定罪，而該人被懷疑就是曾達恩本人，其後網紅Bob叔大爆曾達恩家暴芊蕙子（Luby），事件引發討論。曾達恩今日（13日）首度發聲，與所屬YouTube頻道「BBO | Black Box office」各自發表聲明。

BBO發聲明與混血肥仔終止合作

事件發酵後，由曾達恩主理的YouTube頻道「BBO | Black Box office」於今日（13日）在社交平台發出黑底白字的「割席」聲明，正式宣告與他分道揚鑣。聲明中寫道：「BBO與曾達恩（混血肥仔、Tommy Tsang）之合作關係已正式結束，他將不再參與本頻道任何節目製作及相關工作。」頻道同時表示，未來將會有限度更新，直至完成內部人事安排。

在BBO發出聲明後不久，曾達恩也透過IG首度發聲，證實與BBO終止合作消息。他在聲明中表示：「本人曾達恩（Tommy Tsang）已與BBO終止所有形式合作關係。」他亦感謝過去與團隊合作的珍貴經歷，並向所有幕前幕後同事及觀眾致謝。

混血肥仔疑涉家暴前妻芊蕙子

日前曾達恩被爆在英國家暴罪成，其前妻芊蕙子發文：「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。憑一口氣，點一盞燈。未來的路依然很難，但我仍會繼續尋找走下去的路。最後，如果你正在經歷不幸，請一定要堅定地選擇自己，好好愛自己，成為自己最強大的後盾。謝謝大家。」令曾達恩形象再度受到重創，不少網民都關注他在英國當地犯法，是否影響移民申請。

