混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔

香港網台BBO始創人、YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy），去年2月被指背著當時已移民英國的妻子芊蕙子，與女主持丁丁（丁彥均）傳出緋聞。儘管丁丁曾發聲明稱雙方「最後沒有發展」，但事隔數月，二人竟被一名越南YouTuber意外拍到同遊當地，影片在網上迅速瘋傳，被網民視為「偷食」的證據。近日網傳一份英國法庭文件，指名為「TSANG TOMMY」的男子因「毆打」（Assault by beating）罪名，於去年12月31日被裁定罪成，引發網民猜測該人正是移英YouTuber「混血肥仔Tommy」（曾達恩）。

混血肥仔前妻芊蕙子回應家暴風波

近日，事件主角、其前妻芊蕙子（Luby）今日終於打破沉默，於IG首度開腔，「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。憑一口氣，點一盞燈。未來的路依然很難，但我仍會繼續尋找走下去的路。最後，如果你正在經歷不幸，請一定要堅定地選擇自己，好好愛自己，成為自己最強大的後盾。謝謝大家。」

移英網紅Bob叔還原家暴內情

在芊蕙子發聲後，二人的共同朋友、同為移英YouTuber的Bob叔亦發文證實混血肥仔家暴，並不屑其為人。Bob叔透露，早在一年前Tommy偷食事件爆發時，對方曾主動約見，聲稱自己被捕，並試圖將家暴事件淡化為「兩個足球員互相推撞」般的輕微衝突（altercation）。混血肥仔當時更展示自己「膊頭紅咗少少」的傷勢照片，並刪走對話中自己的回應，意圖營造前妻單方面發脾氣的假象。然而，Bob叔夫婦看過芊蕙子的傷勢照片後直言：「呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人」，並狠批混血肥仔是「narcissistic psychopath」（自戀型精神病態），即使被判罪亦不會知錯，只會繼續詆毀前妻及欺騙身邊人。

網民湧入IG譴責促「小三」丁丁小心

Bob叔同時在文中憶述，芊蕙子向來將兩名女兒放在首位，在聚會中會先安頓好孩子，亦為照顧女兒而滴酒不沾。相反，混血肥仔卻沉迷玩樂，更曾在偷食傳聞甚囂塵上時，於聖誕派對上「成晚抱住兩個女喺度扮好爸爸」，其虛偽行為在朋友眼中一目了然。隨著疑似家暴事件曝光，網民紛紛湧入混血肥仔及被指是第三者的丁丁的IG留言譴責。不少留言為芊蕙子抱不平，更勸丁丁小心。

