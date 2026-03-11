Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔

影視圈
更新時間：22:04 2026-03-11 HKT
發佈時間：22:04 2026-03-11 HKT

香港網台BBO始創人、YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy），去年2月被指背著當時已移民英國的妻子芊蕙子，與女主持丁丁（丁彥均）傳出緋聞。儘管丁丁曾發聲明稱雙方「最後沒有發展」，但事隔數月，二人竟被一名越南YouTuber意外拍到同遊當地，影片在網上迅速瘋傳，被網民視為「偷食」的證據。近日網傳一份英國法庭文件，指名為「TSANG TOMMY」的男子因「毆打」（Assault by beating）罪名，於去年12月31日被裁定罪成，引發網民猜測該人正是移英YouTuber「混血肥仔Tommy」（曾達恩）。

混血肥仔前妻芊蕙子回應家暴風波

近日，事件主角、其前妻芊蕙子（Luby）今日終於打破沉默，於IG首度開腔，「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。憑一口氣，點一盞燈。未來的路依然很難，但我仍會繼續尋找走下去的路。最後，如果你正在經歷不幸，請一定要堅定地選擇自己，好好愛自己，成為自己最強大的後盾。謝謝大家。」

相關閱讀：混血肥仔曾達恩與索女主持丁彥均同遊越南惹爭議 丁丁無懼又被斷正公開剖白關係

移英網紅Bob叔還原家暴內情

在芊蕙子發聲後，二人的共同朋友、同為移英YouTuber的Bob叔亦發文證實混血肥仔家暴，並不屑其為人。Bob叔透露，早在一年前Tommy偷食事件爆發時，對方曾主動約見，聲稱自己被捕，並試圖將家暴事件淡化為「兩個足球員互相推撞」般的輕微衝突（altercation）。混血肥仔當時更展示自己「膊頭紅咗少少」的傷勢照片，並刪走對話中自己的回應，意圖營造前妻單方面發脾氣的假象。然而，Bob叔夫婦看過芊蕙子的傷勢照片後直言：「呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人」，並狠批混血肥仔是「narcissistic psychopath」（自戀型精神病態），即使被判罪亦不會知錯，只會繼續詆毀前妻及欺騙身邊人。

相關閱讀：混血肥仔偷食風波｜疑受負面新聞影響致ViuTV新節目延期播出 多位藝人參與被拖累？

網民湧入IG譴責促「小三」丁丁小心

Bob叔同時在文中憶述，芊蕙子向來將兩名女兒放在首位，在聚會中會先安頓好孩子，亦為照顧女兒而滴酒不沾。相反，混血肥仔卻沉迷玩樂，更曾在偷食傳聞甚囂塵上時，於聖誕派對上「成晚抱住兩個女喺度扮好爸爸」，其虛偽行為在朋友眼中一目了然。隨著疑似家暴事件曝光，網民紛紛湧入混血肥仔及被指是第三者的丁丁的IG留言譴責。不少留言為芊蕙子抱不平，更勸丁丁小心。

相關閱讀：混血肥仔偷食風波 ｜太太芊蕙子再出Po爆老公婚內出軌 稱至今未收到具法律效力的分居協議書

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
10小時前
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
影視圈
11小時前
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
樓市動向
10小時前
正確做法是死都唔開分店｜周顯
正確做法是死都唔開分店｜周顯
投資理財
8小時前
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
影視圈
6小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤｜持續更新
即時國際
3小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
9小時前