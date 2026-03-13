譚詠麟凸巨腩現身金魚舖 加持老闆級粉絲參加《晚年好聲音》 臨走滿足街坊願望

現年75歲的殿堂級歌手譚詠麟，一向喜歡提攜後輩，像《中年好聲音3》的參賽者趙浚承，便是譚詠麟愛將，多次點名力讚。譚詠麟出名念舊，近日到上水金魚舖探望老闆好友，一班街坊亦聞風而至，拿出黑膠唱片給譚詠麟簽名，而金魚舖老闆還即場高歌偶像金曲《一生中最愛》，想不到譚詠麟笑指可以參加《晚年好聲音》。

譚詠麟突襲金魚舖探老友

近日譚校長低調探訪老朋友的影片在網上熱傳，片中他一身休閒裝扮，頂著大肚腩，現身上水一家金魚舖，與相識多年的老闆朋友開心互動，場面溫馨。這位老闆原來是校長的「骨灰級」粉絲，見到偶像不但沒有怯場，自稱以前唱譚詠麟的歌唱得一塌糊塗，現在「十年磨一劍」，深情唱出譚詠麟金曲《一生中最愛》，還叫偶像品評他的唱功。

譚詠麟點評老闆歌聲鼓勵參賽

譚詠麟全程面帶微笑，耐心聆聽，但聽了幾句，他已忍不住出聲指正：「你個拍子同我唔同喎」，雖然金魚舖老闆堅持「差不多」，又不時走膾，離真正歌手的水準甚遠，但譚詠麟都有鼓勵好友，大讚「進步咗好多，可以參加《晚年好聲音》」。譚詠麟到訪好友金魚舖的消息，很快已經在附近瘋傳，馬上有街坊聞風而至，還帶來珍藏多年的黑膠唱片給偶像簽名，網民大讚譚詠麟念舊親民，深具大明星風範。

