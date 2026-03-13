黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差

黃澤鋒與太太陳麗麗結婚16年，婚後恩愛甜蜜，近年陳麗麗先後以52歲及58歲高齡誕下兩女，創造生命奇蹟，成為全城熱話。但原來二人交往，陳麗麗仍未離婚，而黃澤鋒當時亦有女友，走到今天一家四口幸福美滿，經歷過不少波折。近日陳麗麗接受資深傳媒人徐蓉蓉的網上節目訪問時，陳麗麗罕有地剖白，更憶述在懷有細女前曾不幸小產，令長女黃熙恩，一度心碎自責。

陳麗麗跟黃澤鋒16年婚姻

陳麗麗在訪問中回憶，她與黃澤鋒的認識始於早期的Facebook。當時她仍在婚姻當中，但關係已步入尾聲。某天，她的一位同事在Facebook上加了黃澤鋒為好友，並慫恿她也一同加入，二人因此有了初步的線上交流。陳麗麗透露：「有一日個同事話約佢（黃澤鋒）食飯，話不如陪佢去」，陳麗麗坦言當時非常猶豫，因為她自覺是傳統女性，身為有夫之婦不應隨便與其他男性見面。然而這次見面卻成為了她人生的轉捩點，她大讚黃澤鋒「真人靚仔又Sharp」，但同時保持警惕，她憶述當日合照時，黃澤鋒搭著她的肩膀，她卻下意識地用手隔開，保護自己。

陳麗麗未離婚發展新戀情

由於當時黃澤鋒已有女友，陳麗麗亦是人妻，二人會為對方感情遇到的問題出謀獻策，讓他們的關係迅速升溫，最終「一拍即合」。陳麗麗強調，她當時向黃澤鋒清楚表明，自己離婚的決定是源於自身婚姻早已出現無法挽救的問題。「我話我會離婚，我同佢講，記住我唔係因為你而跟佢離婚，係我自己覺得問題出現咗，愈嚟愈差。我唔係迫你，我離咗婚你要娶我。我話你唔同我結婚，唔緊要，我想自己開心啫……我唔想做隻雀，喺籠入面嘅雀，我想走返出嚟自由啲。」陳麗麗透露，離婚過程並非一帆風順，最大的障礙是她極力保護黃澤鋒的身分。她的前夫一直想知道誰是介入者，但陳麗麗始終守口如瓶。「我從來都唔俾佢知道，因為我唔想影響佢（黃澤鋒）嘅工作……我覺得係我決定嘅事，唔關佢事，我點解要牽連到佢嘅事業或佢任何嘢。」直到她正式簽字離婚，才讓黃澤鋒的身分「曝光」，才剛恢復自由身，黃澤鋒便立即提出結婚。

陳麗麗流產後長女自責

黃澤鋒和陳麗麗於2019年誕下長女黃熙恩，由於囡囡表示想要個弟弟，陳麗麗約在2024年初自然懷孕，可惜不幸流產，當時女兒非常自責，她以為是因為自己向朋友透露了秘密，BB才會「嬲咗走返上天堂」，陳麗麗說到流產經歷，更不禁流出眼淚。直至去年她以58歲高齡誕下細女黃熙喬，一家人生活重回正軌，幸福滿瀉。

