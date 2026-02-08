Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃澤鋒6歲女疑遭陌生人侵犯？小黃妃：佢喺公園摸我，我之後要抹一抹自己

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-08 HKT

現年58歲的藝人黃澤鋒與同齡太太陳麗麗（Lilian）近年喜事重重，繼2019年以超高齡誕下大女「小黃妃」黃熙恩（Hallie）後，去年9月再添一名小公主「小貴妃」，一家四口幸福滿瀉。但溫馨背後，這家人經歷的挑戰與驚險實非外人能想像，陳麗麗近日在訪問中透露，本身是泰拳教練的她早已向女兒傳授自衛術，而年僅6歲的黃熙恩更親口證實，曾有機警地擊退陌生人侵犯的經歷。

陳麗麗親授大女自衛術

黃澤鋒與太太陳麗麗因泰拳結緣，身為教練的陳麗麗深明保護自己的重要性，因此自女兒懂事以來，便開始教導她基本的自衛意識。陳麗麗在訪問中表示：「我成日同佢講，女孩子一定要保護自己。」她教導黃熙恩，若有陌生人靠近，就要立刻「閃開」，或者大聲喝止「唔好掂我！」，並第一時間避開。

相關閱讀：黃澤鋒58歲太太陳麗麗生女過程全曝光 爸爸親手為「小貴妃」剪臍帶感動落淚 「小黃妃」密謀與妹激爹爹

黃熙恩大爆曾被陌生人觸摸

當被問及是否曾遇過類似情況時，黃熙恩童言無忌地大爆：「有啊！有一次喺公園，有啲人摸我！」她憶述當時有人觸摸她，幸好她早已聽從媽媽的教導，懂得即時反應，成功避開對方進一步的接觸：「嗰個唔知係乜嘢人，我之後要抹一抹自己」，隨即用手展示抹身的動作。陳麗麗補充，有時途人覺得女兒可愛，會想伸手觸摸，但黃熙恩已學會本能地「閃避」，懂得與陌生人保持距離，保護自己，非常醒目。

陳麗麗52歲誕女歷生死關頭

事實上，黃熙恩的出生過程可謂驚心動魄。陳麗麗在2019年以52歲之齡誕下她，是圈中數一數二的超高齡產婦。懷孕期間，陳麗麗健康問題頻生，不但患上妊娠毒血症，血壓一度飆升至200，更有中風的風險。分娩時，她更因麻醉藥問題一度失去反應，需由半身麻醉緊急轉為全身麻醉，產後更被直接送入ICU觀察。幸好，最後母女平安，有驚無險。

黃熙恩愛錫妹妹「小貴妃」

經歷過生死，黃澤鋒一家更珍惜彼此。黃澤鋒透露，追生第二胎全因大女黃熙恩想要一個妹妹，於是夫婦二人決定再度挑戰。可惜陳麗麗在2024年曾不幸流產，當時年紀小小的黃熙恩竟將責任歸咎自己，認為是「因為自己唔乖」，才導致媽媽失去胎兒，一番話盡顯她對媽媽和未出世弟妹的愛，令人心痛又感動。如今，妹妹「小貴妃」順利誕生，熙恩亦對妹妹愛護有加，盡顯好家姐本色。

相關閱讀：吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
47分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT