黃澤鋒6歲女疑遭陌生人侵犯？小黃妃：佢喺公園摸我，我之後要抹一抹自己

現年58歲的藝人黃澤鋒與同齡太太陳麗麗（Lilian）近年喜事重重，繼2019年以超高齡誕下大女「小黃妃」黃熙恩（Hallie）後，去年9月再添一名小公主「小貴妃」，一家四口幸福滿瀉。但溫馨背後，這家人經歷的挑戰與驚險實非外人能想像，陳麗麗近日在訪問中透露，本身是泰拳教練的她早已向女兒傳授自衛術，而年僅6歲的黃熙恩更親口證實，曾有機警地擊退陌生人侵犯的經歷。

陳麗麗親授大女自衛術

黃澤鋒與太太陳麗麗因泰拳結緣，身為教練的陳麗麗深明保護自己的重要性，因此自女兒懂事以來，便開始教導她基本的自衛意識。陳麗麗在訪問中表示：「我成日同佢講，女孩子一定要保護自己。」她教導黃熙恩，若有陌生人靠近，就要立刻「閃開」，或者大聲喝止「唔好掂我！」，並第一時間避開。

黃熙恩大爆曾被陌生人觸摸

當被問及是否曾遇過類似情況時，黃熙恩童言無忌地大爆：「有啊！有一次喺公園，有啲人摸我！」她憶述當時有人觸摸她，幸好她早已聽從媽媽的教導，懂得即時反應，成功避開對方進一步的接觸：「嗰個唔知係乜嘢人，我之後要抹一抹自己」，隨即用手展示抹身的動作。陳麗麗補充，有時途人覺得女兒可愛，會想伸手觸摸，但黃熙恩已學會本能地「閃避」，懂得與陌生人保持距離，保護自己，非常醒目。

陳麗麗52歲誕女歷生死關頭

事實上，黃熙恩的出生過程可謂驚心動魄。陳麗麗在2019年以52歲之齡誕下她，是圈中數一數二的超高齡產婦。懷孕期間，陳麗麗健康問題頻生，不但患上妊娠毒血症，血壓一度飆升至200，更有中風的風險。分娩時，她更因麻醉藥問題一度失去反應，需由半身麻醉緊急轉為全身麻醉，產後更被直接送入ICU觀察。幸好，最後母女平安，有驚無險。

黃熙恩愛錫妹妹「小貴妃」

經歷過生死，黃澤鋒一家更珍惜彼此。黃澤鋒透露，追生第二胎全因大女黃熙恩想要一個妹妹，於是夫婦二人決定再度挑戰。可惜陳麗麗在2024年曾不幸流產，當時年紀小小的黃熙恩竟將責任歸咎自己，認為是「因為自己唔乖」，才導致媽媽失去胎兒，一番話盡顯她對媽媽和未出世弟妹的愛，令人心痛又感動。如今，妹妹「小貴妃」順利誕生，熙恩亦對妹妹愛護有加，盡顯好家姐本色。

