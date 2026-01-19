58歲黃澤鋒有亡母可觀遺產做最強後盾 與妻高齡追生兩個女 揭陳麗麗人工受孕捱300針保胎

現年58歲的黃澤鋒近日受訪分享與同齡太太陳麗麗的求子之路，陳麗麗誕大女「小黃妃」黃熙恩時已是高齡產婦，當時已52歲的她懷孕過程驚險，不僅出現妊娠毒血症，血壓一度飆升，更在分娩時因麻醉藥問題一度失去反應，需緊急轉為全身麻醉，幸好最後母女平安。黃澤鋒透露，再追一個小朋友源於大女「小黃妃」提出想要個妹妹，於是決定再度挑戰超高齡生育。

黃澤鋒太太陳麗麗為安胎打300針

黃澤鋒透露，與太太陳麗麗在醫生建議下，選擇了人工受孕（IVF），並在去年迎來次女「小貴妃」黃熙喬。陳麗麗這次懷胎比第一胎更為艱辛，她為了安胎，在肚皮上打了近300針，看得黃澤鋒既心痛又佩服，更直言：「我欠咗你。」

黃澤鋒坦然面對網絡抨擊

黃澤鋒夫婦被指是「超齡父母」，為一家帶來不少網絡抨擊，甚至大女「小黃妃」在學校也曾被同學嘲笑父母年紀大。對此，黃澤鋒選擇坦然面對，並以此教育女兒。他向女兒解釋：「老唔代表教唔到你，老唔代表冇活力。」他無法理解網民的惡毒留言，認為生兒育女是父母的責任，而他現在努力鍛鍊身體，是為了將來能照顧太太，並非期望子女養老。

黃澤鋒感激母親留可觀遺產

回首人生，他感激母親離世後留下一筆可觀的遺產，讓他無後顧之憂。從昔日自信的浪子，到今日充滿責任感的老父，黃澤鋒深刻體會到愛的重要性，而他現在最大的心願，就是傾盡全力守護這個得來不易的四口之家。

