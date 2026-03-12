蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」

現年35歲的蔡思貝，今晚於IG正式公布離巢，並以中英文分享感受，更多謝TVB及合作的夥伴。蔡思貝於IG上載多張照片，照片中她的狀態極佳，雖然有多張是愁眉不展，但亦有笑得燦爛的時刻。她表示自己跟TVB的情誼將延續下去，他日有合適的機遇會「隨時候命」。

蔡思貝感激TVB指隨時候命

蔡思貝於IG留言指：「十三年旅程，圓滿修畢。告別溫室，樹木正式移植曠野。舊雨新知，請多多指教。我是演員蔡思貝，感謝TVB給予的一切，樂與苦，都是我珍貴的養分。這份情誼，也將延續下去，日後若有合適的機遇，隨時候命。多謝一路以來照顧和指導我的人，樂小姐、珍姐、志偉哥、監製、導演、經理人和所有台前幕後的伙伴。」

蔡思貝兩年冇劇拍

蔡思貝參加《2013年度香港小姐競選》奪得亞軍而加入TVB，事業可謂一帆風順的她，在2017年及2020年《萬千星輝頒獎典禮》憑《踩過界系列》的「趙正妹」一角獲得「最受歡迎電視女角色」及「最佳女主角」成為視后。不過蔡思貝自從2024年擔正的《飛常日誌》播出後，已經兩年沒有新劇，更被發現在TVB的官網已經除名。蔡思貝將會出席今個星期日舉行的博愛單車百萬行2026，是宣佈離巢後首次公開露面。

