蔡思貝被TVB官網除名極清閒 做一事暗示離巢決心以後靠自己？ 失寵視后大變身

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-10 HKT

現年35歲的蔡思貝，曾經是TVB力捧小花，自從2024年擔正的《飛常日誌》播出後，已經兩年沒有新劇，近日蔡思貝被發現在TVB的官網已經除名，離巢傳聞甚囂塵上。未有工開的日子，蔡思貝忽然變身女漢子，用鐵鎚拆開木箱，並親手裝嵌傢具，鋼條手臂相當有力，間接證實她現時甚為清閒。

蔡思貝揮鐵鎚大晒鋼條手臂

近日蔡思貝拍片分享組裝傢具的過程，片中她身穿輕便的黑色工字背心，露出有著鋼條肌肉的手臂，獨自面對一個用木架牢牢釘死的巨型紙箱。她戴上手套後，拿起鐵鎚和鑿子，將堅固的木架撬開，經過一番努力，她成功拆除木架，更興奮地對鏡頭展示成果，臉上滿是興奮神情。

相關閱讀：蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？

蔡思貝親手拆木箱暗示靠自己

蔡思貝之後將拆箱後的衣帽架零件搬入房內，輕鬆地將其組裝完成，整個過程全由她一手包辦，展現出驚人的獨立生活能力，她將這個過程形容為「女性成長的見證」，從以往的需要幫忙，到現在的獨力完成，仿如暗示以後靠自己，網民激讚她是「女漢子」，不用假手於人。

蔡思貝官網被除名或已離巢

蔡思貝近日不斷傳出她離巢消息，曾經一劇接一劇的她，2020年憑劇集《踩過界》贏得視后，但近兩年卻是完全無劇拍，而她的ig已刪走了TVB經理人的聯絡電話，換上了「DM for work inquiry（工作洽談請私訊）」。除此之外，在TVB官網「藝人」一欄，亦再搜尋不到蔡思貝，令網民聯想到蔡思貝或已正式離巢。

相關閱讀：蔡思貝去向終有定案？穿紅衣暗示「重生」 IG刪去重要資料與TVB結束關係：故事重新開始　

