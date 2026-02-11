Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡思貝去向終有定案？穿紅衣暗示「重生」 IG刪去重要資料與TVB結束關係：故事重新開始

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-11 HKT

踏入35歲的TVB視后蔡思貝在憑2020年憑《踩過界II》首度封后，但她的工作量不增反減，近年事業更陷入樽頸。2024年擔正的《飛常日誌》播出後，不單未有再拍劇，就算《飛常日誌2》開拍都未見蔡思貝的踪影，結果關於她將約滿離巢的傳聞甚囂塵上，在35歲生日的一篇發文，疑似正式宣告離巢，決心外闖！

蔡思貝入行以來屢傳是非

蔡思貝入行以來屢傳是非，除了學歷爭議外，與人夫王浩信傳緋聞令她形象受損，一度被網民封為「最不受歡迎視后」，甚至被大批網民在TVB高層樂易玲的小紅書上留言抨擊，聲稱不想見到蔡思貝，還有人留言叫樂易玲「別找蔡思貝演戲」。雖然蔡思貝曾強調仍是單身，但有傳獲猛人照顧，疑似準備嫁人。

相關閱讀：蔡思貝兩年冇劇拍做孝順女 媽媽撞樣大美人林青霞極後生 傳撻着猛人續過富貴生活

蔡思貝IG簡介出現明顯變動

蔡思貝日前在IG分享一輯以紅色系造型慶祝生日的靚相，不過一句英文留言相當耐人尋味：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」疑似暗示今年將與結束與TVB13年的賓主關係，以自由身重新出發。結果引發網民熱議，更有人發現蔡思貝的IG簡介出現明顯變動，由原先列出的TVB經理人聯絡電話已被刪走，換上「DM for work inquiry（工作洽談請私訊）」，意味著她已取回工作自主權，亦是藝人離巢後的指定動作，不過目前TVB官網的藝人名單仍保留其檔案。蔡思貝亦曾不避諱地承認手頭上已經無劇：「合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。」

蔡思貝在《與天地對話》曾自揭人生低潮期

蔡思貝在《與天地對話》曾自揭人生低潮期，當時她透露已有一整年時間沒有拍劇：「有時我都會諗，係咪已經唔再需要我？」談到入行多年的經歷，她亦曾說：「我係好隨心入娛樂圈發展，亦冇幻想娛樂圈究竟係點樣，只係細個睇娛樂雜誌，唔明白點解食飯都要『私私縮縮』？當自己喺嗰個位置，唔係男就係女，但原來呢種想法喺娛樂圈係唔可行，因為最後受傷害嘅係自己。我要學識放鬆，即使我想將所有嘢都揸得好緊，想控制得好好，但其實最後個天都想叫你放鬆啲，交畀佢，所以最後都係交返畀個天。」

相關閱讀：蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？

 

