蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？

35歲TVB視后蔡思貝，於2024年擔正的《飛常日誌》播出後，不單未有再拍劇，已經2年未有劇拍的蔡思貝，早前已於IG簡介作出改動，原先列出的TVB經理人聯絡電話已被刪走，當時她離巢的傳聞已甚囂塵上。今日到TVB官網「藝人」一欄搜尋「蔡思貝」，發現已再搜尋不到，蔡思貝的檔案疑已被TVB刪除，蔡思貝或已正式離巢。

蔡思貝認手頭上已經無劇

蔡思貝早前接受訪問時，承認手頭上已經無劇：「合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。」蔡思貝早前在IG分享一輯以紅色系造型慶祝生日的靚相，一句英文留言相當耐人尋味：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」疑似暗示今年將與結束與TVB十三年的賓主關係。

蔡思貝刪TVB經理人聯絡電話

而蔡思貝的IG簡介，亦刪走TVB經理人聯絡電話，換上「DM for work inquiry（工作洽談請私訊）」，換句話說她已取回工作自主權，而這亦是藝人離巢後的慣性動作。

蔡思貝被封「最不受歡迎視后」

蔡思貝入行以來屢傳是非，除了學歷爭議外，與人夫王浩信傳緋聞令她形象受損，一度被網民封為「最不受歡迎視后」，甚至被大批網民在TVB高層樂易玲的小紅書上留言抨擊，聲稱不想見到蔡思貝。另外亦傳她獲猛人照顧，疑似準備嫁人，早前蔡思貝曾強調仍是單身，不過身邊卻有追求者。

