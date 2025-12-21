Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？

影視圈
更新時間：17:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-21 HKT

現年34歲的視后蔡思貝近年劇集產量大減，對上一套擔正女主角的劇集已經是2023年開拍、2024年播出的《飛常日誌》，早前她自薦成功有份拍周星馳電影《女足》，但至今仍未知電影製作進度。近2年未拍戲的她日前在IG分享入場支持前輩張繼聰新作《金童》，透露被途人關心「你仲有冇拍嘢啊」，罕有剖白心聲！

蔡思貝內地觀眾緣欠佳

蔡思貝自學歷爭議，以及與人夫王浩信傳緋聞，形象受損成為「最不受歡迎視后」，疑因此導致她在內地觀眾緣欠佳，每次有新劇或節目播出都被內地網民嫌棄。由於近年TVB與內地平台有不少合拍劇，外界猜測TVB是否顧忌蔡思貝在內地缺觀眾緣而久未安排她開工，早前連《飛常日誌2》都未見她的身影。加上有傳她獲猛人照顧，疑似準備嫁人，種種傳聞令外界都很好奇她在事業上的計劃。而早前蔡思貝曾強調仍是單身，但身邊的確有追求者。

相關閱讀：蔡思貝13單緋聞逐個數！被《東周刊》爆撻着富貴猛人  曾傳戀人夫王浩信轟動全城

蔡思貝：唔會放棄

日前，蔡思貝在IG上載多張照片，並發長文力撐張繼聰主演的新電影《金童》。她在文中除了大讚張繼聰是一位樂於助人的前輩，是「有heart又有實力」的演員外，更在文末感觸地寫道：「今日喺街度有人問我，思貝，你仲有冇拍嘢啊？我話，當然有啦！因為我都係唔會放棄的。我希望不久將來好快再喺電影世界再碰上！」這番話被網民解讀為她對近來種種傳聞的回應，似乎在向大家派定心丸，表示自己並未放棄演藝事業。

相關閱讀：蔡思貝被《東周刊》獨家爆獲猛人照顧 近年周身名牌 傳住3千萬獨立屋

蔡思貝晒戲飛力證熱愛電影

在蔡思貝的帖文中，她分享了一張獨自去看電影《金童》的自拍，相中她戴著帽子，用戲票遮著半邊臉，顯得相當低調。她表示早前因為身在美國錯過了首映禮，回港立馬入場支持：「終於，今日一個人，可以全神貫注投入去睇呢套戲」。她又上載了昔日與張繼聰出席金像獎頒獎典禮的合照，憶述當年入行第一部電影便與對方合作，多年來一直得到他的鼓勵。從帖文的字裡行間，可以看出蔡思貝對演藝工作的熱愛，以及對前輩提攜的感恩。儘管負面傳聞滿天飛，但她選擇以正面態度回應，並強調自己不會放棄，不少網民都留言鼓勵她，希望早日看到她拍新作品。

相關閱讀：視后蔡思貝升呢做「星女郎」靠呢樣嘢自薦成功 與頂流花旦迪麗熱巴「鬥波」

