關秀媚當梅艷芳替身感委屈 影壇大哥6字安慰終坐「主家席」 網民驚訝面部僵硬零表情

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-12 HKT

60歲的關秀媚，於1987年參選港姐入行，拍過不少膾炙人口的電影，包括《賊王》、《黑馬王子》等，息影多年後，近日復出並進駐小紅書，現在回復單身的她，又自爆在圈中的辛酸經歷，近日她拍片提到曾在電影《醉拳2》擔任梅艷芳替身，本來心裡不舒服的她，當時得到成龍大哥一句安慰，最後由客串角色，慢慢上位坐到去主家席。不過網民焦點卻落在她的外貌上，雖然關秀媚至今皮膚仍是白滑，但說話時卻是零表情，非常繃緊，網民紛紛感嘆歲月催人。

關秀媚客串只為見李連杰

關秀媚在影片中回憶，當年從電視圈轉戰電影圈並不容易，她的首個大銀幕機會，來自劉鎮偉的邀請，參演了《霸王女福星》。有趣的是，劉鎮偉當時甚至未見過她本人，只因他的媽媽很喜歡關秀媚在電視劇中的演出，便力邀她加入劇組。事業起步後，關秀媚坦言為了見到自己的偶像李連杰，特意去客串《鼠膽龍威》，只為一睹巨星風采。

關秀媚獲成龍特別照顧

關秀媚之後說了一段辛酸經歷，她憶述在拍攝電影《醉拳2》時，劇組突然拿來一套屬於女主角梅艷芳的戲服讓她穿上。關秀媚憶述，「點解佢哋俾梅姐套衫我着嘅？」工作人員並未多作解釋，只是催促她：「你跑啦，喺樓梯嗰度跑得㗎啦！」原來當時的梅艷芳檔期排得密密麻麻，因要趕往下一個工作，簡單的跑樓梯戲份便需要替身代勞。關秀媚當下心情複雜：「我係嚟做演員，點解會嚟咗做替身嘅？我個心有啲唔舒服！」她認為自己是來演戲的，卻被臨時當作替身，百般滋味在心頭。此時成龍大哥親切地安慰她道：「導演會記得妳」，一句話將關秀媚帶離低谷。

關秀媚「登六」後面部零表情

關秀媚其後上位，最終坐上了「主家席」，成為了核心演員，但網民焦點卻落在她僵硬的面容上，指她雖然依舊白滑，亦看不出已經「登六」，可是說話時零表情，網民卻覺得頗為突兀，昔日的宅男女神再不復見。

