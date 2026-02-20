Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代TVB「最強小花」壓力爆煲與《歡樂今宵》有關 因一事決轉戰電影圈：好似傻咁企咗喺度

更新時間：10:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-20 HKT

90年代著名的經典性感女神關秀媚曾有「江湖最強大嫂」之稱，當年她曾拍過不少黑幫電影，最為觀眾津津樂道，必定是在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角成名，其後在《千王之王2000》中飾演的「Pizza」令人留下深刻印象。不過關秀媚在2002年因醉酒駕駛頂包案被判入獄14日而影響星途，直到2006年選擇退出公眾視野，淡出演藝圈。

關秀媚因一件事決定離開轉投電影圈

息影近20年的關秀媚近年復出並積極經營社交平台與粉絲互動，進駐小紅書頻頻拍片，將鮮為一知的一面曝光。選美出身的關秀媚加入TVB後，除了被安排拍劇外，還被安排她為紅極一時的MV擔任女主角，本來備受力捧的關秀媚因一件事而決定離開，轉投電影圈。

相關閱讀：90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水

關秀媚日前小紅書談及入行發展

關秀媚日前小紅書談及入行發展：「我入咗TVB後拍咗《城市故事》，跟住除咗拍劇，仲有好多MV，好似同譚詠麟拍咗兩隻MV，包括《水中花》同《玩出火》，仲有劉德華嘅《回到你身邊》，我哋第一次接觸唔喺電影，其實啱啱入行時已經合作。一」不過最令關秀媚感到壓力的，莫過於被安排加入長壽綜藝節目《歡樂今宵》：「佢哋第一次就叫我唱歌，我係一個從未學過唱歌嘅人，但結果我都完成咗任務，我就唱咗隻依家啲人仲叫我唱嘅《祝福》。嗰陣我就同我監製講話我想離開《歡樂今宵》，我話我唔係咁識處理同埋呢種搞笑，我未Get唔點樣去做。嗰段日子壓力爆煲，我覺得我直情好似傻咁企咗喺度，我唔識反應嗰個態度。」

關秀媚為復出已重新整理好自己

關秀媚續說：「因為我冇經過專業訓練，而且又有啲緊張，所以成日覺得自己演得唔係咁好，尤其係古裝，成日用力過猛去演繹。拍完《烏金血劍》後，我走出去電影圈。嗰陣每一個人都想走去電影圈，係好開心嘅一件事，所以就冇同 TVB 續約。」其實當時關秀媚未有想過加入娛樂圈，從一個普通的舞蹈老師，突然變成走在街上會被圍觀的藝人，開始真的不適應：「好彩呢段路有你哋陪住我，我想同而家嘅女仔講：『真係要大膽做自己，唔使太介意其他人嘅目光，我哋每一面都好靚。』#大大方方做自己。」目前關秀媚繼續做美容產品代理的生意，同時亦已重新整理好自己，任何好電影或好劇集，她都會考慮。

相關閱讀：關秀媚罕爆與吳彥祖激情戲細節！被導演要求插手落屁股 見男神現一生理反應即叫停

 

