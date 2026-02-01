90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水

90年代著名的經典性感女神關秀媚因曾在多套電影，包括《知法犯法》、《黑馬王子》、《龍在江湖》等電影中飾演江湖大嫂，而被封為「江湖最強大嫂」，不過最為觀眾津津樂道，必定是在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角成名，其後在《千王之王2000》中飾演的「Pizza」令人留下深刻印象。

關秀媚入行前後狀態有很大出入

不過關秀媚在2002年因醉酒駕駛頂包案被判入獄14日，出獄後逐漸回到影壇，但一直未能完全恢復昔日的光芒，直到2006年，關秀媚完成內地電視劇《暴雨梨花》的拍攝後，她便選擇退出公眾視野，淡出演藝圈。息影近20年的關秀媚，近年積極經營社交平台與粉絲互動，日前更加進駐小紅書，雖然關秀媚現時皮膚白晳零贅肉，但原來入行前的狀態有很大出入。

關秀媚黑得誇張去皇后廣場找不到出來

關秀媚日前正式進駐小紅書，她表示最喜歡大家叫她做大嫂，所以想跟大家多見面，認識不同的自己，結果她先貼上一段入行前的影片，將鮮為一知的一面曝光，關秀媚說：「翻看以前的照片，好多回憶突然湧上心頭，大家都覺得以前的港風美女都很自信大方，但其實當年我去選港姐的時候，心裡真的挺沒底的。 那年的佳麗真的好美！像其他參選港姐，都是那種白白淨淨的傳統美人，而我呢？我當時把自己曬成了古銅色，像個『鬼妹仔』一樣，根本我去皇后廣場你捉不到我出來的。！不過我依然很喜歡我的膚色。 雖然最後沒拿到名次，但很幸運被TVB簽下來做藝人。」她還說：「還記得剛入行拍完《城市故事》，第一集播出後，在銅鑼灣吃飯被人認出來，那一刻其實是有點不習慣。從一個普通的舞蹈老師，突然變成走在街上會被圍觀的藝人，開始真的好不適應，幸好，這一路走來有你們一直陪著我，回看當年的自己，好像那種健康的小麥膚色依然很酷，你們覺得呢？我希望跟現在的女孩子們說：『真的要大膽做自己，不用太介意其他人的目光，我們的每一面，都很美。』#明星不止AB面#大大方方做自己。」

關秀媚對離婚一事已經放下

關秀媚在1988年與劉德華和梁詠琪合作拍電影《龍在江湖》，當時與飾演劉德華手下的李煒尚結緣，不過兩人多年來低調，甚少公開齊齊亮相，直到關秀媚淡出後，與李煒尚現身朋友活動，狀甚恩愛！神隱多年關秀媚坦承與李煒尚曾經結婚，但最後亦已經離婚，關秀媚說：「我以前極少講感情事，再加上淡出娛圈，就連結婚都無講，但而家呢個係我真實嘅狀況，既然問到，我又覺得無必要隱瞞。」關秀媚坦言自己對離婚一事已經放下，問到是否因第三者而離婚？關秀媚說：「有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。」目前單身的關秀媚未有再拍拖，亦未有刻意去想，隨緣自在。關秀媚稱曾有一個劇本令她心動，可惜當時因不在狀態而忍痛婉拒：「嗰陣要適應新生活，而且兩隻貓亦喺兩個月先後離開，當時好傷心，覺得要抖一抖，所以暫停晒本身嘅投資，亦無再更新社交網，成個人都笠笠亂，要照顧好自己嘅身體，思想要積極，當時我只係講咗畀一個好好嘅閨密聽，佢話我處事成熟、冷靜咗。」

