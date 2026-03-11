朱芸編與女友Winka第一次合作 擔心外界誤會有私心

二胡家兼作曲家朱芸編、歌手范卓賢、導演張之亮今日（11日）到東九龍文化中心出席《第四屆香港流行文化節》宣傳活動，大會宣布開幕節目，是由朱芸編、馮穎琪擔任策劃之《夢之深境》。

李駿傑@MIRROR主演《夢之深境》

《夢之深境》打頭陣4月17日由林奕匡、Winka（陳泳伽）演出，4月18日則由Jeremy（李駿傑）及鄧小巧出演。朱芸編受訪時透露，籌備是次項目花了大半年時間，問到是否他推薦女友Winka參與演出？他指團隊上下一致有這個想法，在構思演出時，「望找一位女歌手是大嗓子。」出於私心邀請女友演出？他否認：「我就是怕外界有這感覺，馮頴琪就話為何要驚？我便找Winka，她即時同公司商量，（你們有交集？）我改編歌曲改編，她演唱時我也會指揮。」直指這次算是兩人正式合作演出。問是否擔心合作時難搞？他即嘩了一聲：「不難搞！她是專業歌手，（工作外難搞？）我們還未開始綵排，期待有火花出現。」

朱芸編太忙冇去陳泳伽屋企拜年

至於會否為女友創作新歌？朱芸編抱隨緣態度，並說：「不希望因為男女朋友的關係『就手』而做。最重要是客觀，作品呈現是否是適合那個聲音，或與她出歌的方向配合，我寧願從這方向去做。」問到新年期間可有到對方家中拜年？他表示雙方都太忙，他除了忙文化節的工作之外，又要籌備6月與香港中樂團演出的《光影之悟空破地獄》，「歌曲要重新編曲，所以沒時間去拜年。」