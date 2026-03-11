阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作

阮兆輝與尹飛燕之子阮德鏘，今年一月初宣布與年輕12歲的前女星林司敏宣布結束七年婚姻。阮德鏘近日在接受傳媒訪問時，聲淚俱下地剖白了離婚後的心路歷程，坦言曾一度陷入情緒低谷，幸得女兒一句話將他從頹廢中拯救出來。

阮德鏘女兒一語驚醒夢中人

阮德鏘透露，在離婚後的半年間，他曾有兩星期足不出戶，每天過著日夜顛倒的生活，終日以淚洗面，連鬍子也懶得去剃。正當他一蹶不振之際，懂事的女兒看在眼裡，對他說「哭是解決不了問題的，我們怎樣？」，這句話如當頭棒喝，讓他意識到必須為了女兒重新振作，給予了他站起來的力量。

阮德鏘前妻失身份認同

回顧這段婚姻，阮德鏘自問已盡力做一個「廿四孝」的丈夫和爸爸。他憶述，為了讓家庭有更好的環境，他曾每天工作長達十八小時，從不間斷。然而，他理解作為「阮太」的壓力並不容易。林司敏曾向他吐露，自己失去了身份認同，她說就算是在囚人士，都有一個號碼，但她永遠只是阮德鏘的老婆，阮兆輝、尹飛燕的媳婦。

阮德鏘曾努力挽救婚姻

阮德鏘表示曾努力挽救婚姻，甚至提議「男主內、女主外」，但林司敏堅決表示「沒有」補救方法。對於婚姻失敗是否涉及第三者，阮德鏘坦言已無力氣去查證，唯有選擇放手。阮德鏘慨嘆，可能每個人的感覺都不一樣，並表示自己沒有家暴、沒有冷暴力，亦盡量滿足對方物質上和家庭上的所有要求，但最後仍落得離婚收場，感覺「可能真的要醒了」。對於林司敏在Instagram上表示：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的緣盡了。感情無分對錯，只是緣起緣滅，只是一念之間。」、「感激相遇，感謝相伴，感恩一切」。阮德鏘忍不住眼濕濕的斥「荒謬」，並指自己對其向外表示的原因沒有更多回應。

阮德鏘盡力成全前妻

儘管內心痛苦，阮德鏘在行動上卻盡顯風度。他為了不讓林司敏在電台的工作中因同事「選邊站」而感到為難，毅然辭去了自己在港台的工作。他表示不想前妻被炒，因為覺得她的確是做DJ的人才。此外，在母親尹飛燕「不要有爭執」的成熟態度影響下，他選擇和平處理，將旗下一部名車歸於女方名下，並給予了她滿意的贍養費。他欣慰地表示，現在很多報導都稱她為「港台DJ林司敏」，而不再是誰的妻子或媳婦，她終於有了自己的新開始。

阮德鏘：我從來都不是妳的Mr. Right

二人於2012年因合作電影《天生愛情狂》結緣，六年後結婚並育有一女。如今婚姻劃上句點，阮德鏘在社交媒體上寫道：「也許我從來都不是妳的Mr. Right...也謝謝妳留下了女兒來陪伴我繼續走下去。」