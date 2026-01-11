阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的46歲兒子阮德鏘（Johnson），今日宣布與女演員林司敏結束七年婚姻，二人育有一女「懂事長」阮婧恆，成為阮德鏘支撐下去的動力。林司敏之後火速回應，自己「不想去做那個你文字中完美的我」，離婚原因可能是「累了、醒了、緣盡了」。

林司敏內地出世3歲來港

34歲的林司敏曾為寰宇娛樂旗下藝人，是江若琳師妹，現為香港電台普通話台、第二台、第五台主持。林司敏在內地出世，三年級時來港，在香港浸會大學持續教育學院修讀普通話教師證書課程、普通話高級教師文憑課程。

2008年林司敏就讀中五期間，因拍攝《YES!》內的《城市驚喜》被發掘，成為雜誌御用模特兒之一，其後簽約寰宇，拍攝多部電影。林司敏於2012年因蒸餾水廣告受到關注，同年在電影《天生愛情狂》撻著阮德鏘，二人於2018年結婚，並在7月時誕下女兒阮婧恆。

阮德鏘怕重蹈父親覆轍

阮德鏘曾在訪問中提到追求林司敏的經過，二人因戲生情，阮德鏘最欣賞林司敏的態度，透露當時拍攝《天生愛情狂》時，當中有一個鏡頭要跪着，湯怡及林司敏被他壓住，拍完後阮德鏘因自己的重磅身形向二人道歉，但遭湯怡藐爆，而林司敏沒有露出不滿。阮德鏘自言肥仔有市場，給人感覺可靠外，口才亦不錯。

阮德鏘當時因林司敏來自北京，而北京對他而言有家的感覺，是吸引自己的第一個印象，加上睇過林司敏的蒸餾水廣告，以及古巨基的MV，覺得對方懂得演戲，有才華而不是花瓶。二人拍拖同居數年，林司敏深得阮德鏘母親尹飛燕的歡心。阮德鏘曾表示為防重蹈父親覆轍，結婚前要女友跟母親相處。

阮德鏘「窮都要玩車」

阮德鏘除繼承父母衣缽做粵劇外，曾做過便利店職員及過空調搬運工人。2003年入讀TVB訓練班，演出過劇集有《烈火雄心II》、《戀愛自由式》、《大唐雙龍傳》等，翌年離巢。阮德鏘婚後做「家庭主夫」湊女，曾被網民嘲撈唔掂。不過阮德鏘未有介懷，還曝光「敗家仔」生活，車、茶葉、雪茄樣樣啱，高峰時期曾擁最少12部私家車，近年留下四部車代步外，又有兩部電單車，曾揚言：「窮都要玩車」。

