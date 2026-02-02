星二代阮德鏘離婚陷財困？帶女開餐自嘲「爸爸窮」 結束七年婚姻做單親父：個女好生性

資深粵劇名伶阮兆輝與前妻尹飛燕的兒子阮德鏘，上月突然宣布與女演員林司敏已於去年離婚，結束七年婚姻。兩人育有一名七歲女兒阮婧恆，離婚後女兒的撫養權歸阮德鏘所有。他曾公開感謝前妻把女兒留在身邊，而林司敏亦表示，深知女兒是阮德鏘極其重要的精神支柱，因此作出這個決定。回復單身後，阮德鏘專心照顧女兒，不時在facebook分享父女的溫馨日常，字裡行間流露出對女兒的無限愛意和作為單親爸爸的感觸。

阮德鏘父女分甘同味：爸爸窮

日前，阮德鏘上載了一張與女兒到壽司店用膳的相片。相中見到女兒捧著一碟壽司，而阮德鏘面前的碟子則有兩片魚生。他配文寫道：「個女好生性。同我一人一半。無辦法，爸爸窮，我哋一人一半。你食飽D，我淨係食上邊嗰片就得啦。」阮德鏘看似「公平」的分食物照片，引來不少網民留言指好搞笑。

阮德鏘向女兒作出承諾

除了分享日常點滴，阮德鏘亦發表長文剖白離婚後的心路歷程。雖然他日前另一則貼文笑指自己「窮」，但他近日又上載了一張女兒望著窗外海景的背影照，女兒更拿着疑似最新的iPhone，可見「財困」只是開玩笑。他在facebook感性地寫道：「人生就是不停的循環，兜兜轉轉又回到了起始點。」他透露，現時的感覺既熟悉又陌生，並承諾會為女兒撐下去：「爸爸答應你，未來的日子，我會盡力把它重新找回來。或說是一磚一瓦，為你重新拼砌回來。」

阮德鏘坦言，感覺像回到了十多年前，一切重新由零開始。雖然感嘆「多了歲月的摧殘減少了體力」，但同時也「多了人生經歷而且又多了（鈔）能力」。他表示，如今的自己並非只是「洗牌重玩」，而是在過程中學習和成長。面對新生活，他充滿信心地表示：「放心。熊爸爸當年能做到的，今日也能做得到。」字句間流露出他作為父親的堅強與承擔，決心為女兒建立一個安穩的未來，感動了不少網民。

