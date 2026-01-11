阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right

46歲阮德鏘（Johnson）生於粵劇世家，是粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子。阮德鏘與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻著，2018年結婚，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆。阮德鏘七日前才離開香港電台主持工作，今日（11日）卻爆出不敵「七年之癢」，宣布離婚。

阮德鏘盼沒影響林司敏新生活

阮德鏘今日在IG發長文透露已於去年離婚，感謝林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣佈，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」

相關閱讀：前TVB「敗家星二代」驚遇離奇意外 千鈞一發救愛女致雙腳重創 曾擁12座駕指「窮都要玩車」

阮德鏘指二人離婚沒有原因和理由：「離婚這事從來都沒有甚麼原因和理由，因為在我看來都是一個戲曲的下句（結句），不論您文學修辭有多麼高的境界，或分開的理由多麼的牽強，到最後目的都只有是一個...用來完結了一齣戲，結束一段關係吧了。」

阮德鏘感謝林司敏誕女成為支柱

阮德鏘多年來與林司敏為方便湊女及工作，一度由他主內太太主外，阮德鏘感謝林司敏為家庭付出：「感謝妳在這十數年來為這個家的付出，或許正如我打的比喻，妳岀現在我的生命裡，是上天派來彌補我童年的創傷，現在的妳功德圓滿了，也是時候了，也許我從來都不是妳的Mr. Right，但也感謝妳一直給予我時間和進步的空間，也謝謝妳留下了女兒來陪伴我繼續走下去，沒錯。我的而且確很需要女兒才能支撐下去。」

阮德鏘自爆婚變早有先兆，身邊人似乎早已察覺：「這些年有幸可以和妳互相分擔共同渡過，也感謝身邊的每一位高層，老闆，班主，朋友，妳們私底下給我問候和關心我是收到的。妳們的第六感都沒錯，我沒有正面的回覆是因為這事發生在，我工作最繁忙的時候，我無暇反應過來，我只能用盡所有氣力，在最短時間內撐起一切來保護女兒。」

阮德鏘祝前妻過嚮往生活

阮德鏘字裡行間疑有所暗示：「我和懂事長都沒有多餘的時間，來消化當下的實際情況和情緒，我們只能用巨蟹座的天賦，堅強的外殼，強行支撐，互相扶持，渡過了艱難的日子。最後的心意是我代表我和孩子一起付岀的，是感謝妳一直以來對巨蟹父女的付出和包容，祝願妳可以找到嚮往的生活，也希望大家讓孩子保留真摯的心。父母的事沒有對錯，我的愛沒有期限，只是愛的形式改變了而已。」

阮德鏘貴為「星二代」，從小在父母薰陶下對演戲產生濃厚興趣，7歲時首踏台板演出粵劇《夜戰馬超》，之後隨母親尹飛燕參與金輝煌劇團演出，曾創下一年演280餘場粵劇的記錄。阮德鏘中三畢業後，報讀TVB第十七期藝員訓練班，曾演出《皆大歡喜》、《烈火雄心II》、《怪俠一枝梅》等劇集，在《大唐雙龍傳》飾演李世民一角，令人印象深刻。但阮德鏘只在TVB作短暫發展，之後轉到內地工作。

相關閱讀：前TVB星二代晒15年前威水史慘被揶揄？高EQ反擊「阿貓阿狗都可以」：自己知道自己就好了