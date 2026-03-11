比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后

1997年度的香港小姐冠軍翁嘉穗與季軍佘詩曼，日前在香港癌症基金會的慈善晚宴上重聚，當晚翁嘉穗、佘詩曼更與同場的同屆決賽佳麗林翠鳳同框，一張合照隨即在網上引爆熱烈討論，網民們紛紛爭論相中最凍齡是哪一位。

網民激辯林翠鳳與佘詩曼誰更凍齡

翁嘉穗自1999年嫁予身家以億計的鄔友正後，專心相夫教子，過著幸福的豪門生活。這次她以盛裝出席慈善活動，並在IG上分享了與佘詩曼及林翠鳳的合照。相中，林翠鳳身穿黑色單肩晚裝，氣質出眾；翁嘉穗位居中間，以一身幻彩閃片長裙示人，貴氣十足；而近年事業再創高峰的佘詩曼則以一襲銀色長裙亮相，盡顯視后風範。這張充滿回憶的合照，意外地掀起了一場關於「誰更凍齡」的激烈辯論。

林翠鳳雙手出賣真實年齡？

不少網民對林翠鳳的狀態感到驚為天人，紛紛留言大讚她「最左仲有少女味」，甚至有人形容「左面勁，話26我都信」。然而，也有網民持不同意見，認為佘詩曼保養得更好，並提醒大家留意細節，留言稱「驗下眼師兄，望下隻手就知係啦」、「你放大塊面睇就知咩事」。但無論如何，這次27年後的港姐重聚，不僅勾起了大眾的集體回憶，也再次證明了她們在不同的人生階段，依然各自美麗。

林翠鳳疑已婚生活富泰

林翠鳳參加1997年港姐入行，當年曾以名字「林碧欣」加入影壇，參與的電影作品包括《公元2000》、《無間道2》等。林翠鳳已淡出幕前多年，但仍與娛樂圈保持緊密聯繫，她不少出席首映，亦與翁嘉穗、梁麗翹等是好友。林翠鳳雖然不時露面，但未有透露太多近況，從她在IG分享的生活照可見，她似乎已婚，不時晒出與老公的合照放閃，更疑似已為人母。另外亦可見她不時坐遊艇出海，生活富泰。

