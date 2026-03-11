Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-11 HKT

1997年度的香港小姐冠軍翁嘉穗與季軍佘詩曼，日前在香港癌症基金會的慈善晚宴上重聚，當晚翁嘉穗、佘詩曼更與同場的同屆決賽佳麗林翠鳳同框，一張合照隨即在網上引爆熱烈討論，網民們紛紛爭論相中最凍齡是哪一位。

網民激辯林翠鳳與佘詩曼誰更凍齡

翁嘉穗自1999年嫁予身家以億計的鄔友正後，專心相夫教子，過著幸福的豪門生活。這次她以盛裝出席慈善活動，並在IG上分享了與佘詩曼及林翠鳳的合照。相中，林翠鳳身穿黑色單肩晚裝，氣質出眾；翁嘉穗位居中間，以一身幻彩閃片長裙示人，貴氣十足；而近年事業再創高峰的佘詩曼則以一襲銀色長裙亮相，盡顯視后風範。這張充滿回憶的合照，意外地掀起了一場關於「誰更凍齡」的激烈辯論。

相關閱讀：豪門闊太翁嘉穗Ball后Look歎杯麵 97年港姐三甲現況再被比較 發文似有暗示：認真就輸了

林翠鳳雙手出賣真實年齡？

不少網民對林翠鳳的狀態感到驚為天人，紛紛留言大讚她「最左仲有少女味」，甚至有人形容「左面勁，話26我都信」。然而，也有網民持不同意見，認為佘詩曼保養得更好，並提醒大家留意細節，留言稱「驗下眼師兄，望下隻手就知係啦」、「你放大塊面睇就知咩事」。但無論如何，這次27年後的港姐重聚，不僅勾起了大眾的集體回憶，也再次證明了她們在不同的人生階段，依然各自美麗。

相關閱讀：鄔友正重遇佘詩曼相隔近30年世紀同框 爆與太太翁嘉穗同屆港姐私下關係

林翠鳳疑已婚生活富泰

林翠鳳參加1997年港姐入行，當年曾以名字「林碧欣」加入影壇，參與的電影作品包括《公元2000》、《無間道2》等。林翠鳳已淡出幕前多年，但仍與娛樂圈保持緊密聯繫，她不少出席首映，亦與翁嘉穗、梁麗翹等是好友。林翠鳳雖然不時露面，但未有透露太多近況，從她在IG分享的生活照可見，她似乎已婚，不時晒出與老公的合照放閃，更疑似已為人母。另外亦可見她不時坐遊艇出海，生活富泰。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
17小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
12小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
15小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
21小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
17小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
15小時前
深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕
00:11
深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕
突發
7小時前