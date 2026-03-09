鄔友正重遇佘詩曼相隔近30年世紀同框 爆與太太翁嘉穗同屆港姐私下關係

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗（Virginia）自卸任港姐後，與富商鄔友正結婚至今已27年，早前翁嘉穗以床褥品牌代表身份出席活動，罕有與同屆港姐季軍佘詩曼相遇，當時二人難得合照，一度掀起熱議。而翁嘉穗老公鄔友正今日（9日）在小紅書分享與佘詩曼合照，同樣引起網民關注。

鄔友正當年睇好佘詩曼

鄔友正太太翁嘉穗當年與佘詩曼是同屆港姐三甲，而鄔友正旗下品牌是港姐贊助商之一，因此三人已認識近30年。鄔友正曾在網上透露佘詩曼奪得季軍後的第一個廣告，就是其旗下產品，而鄔友正當時已睇好佘詩曼紅到發紫。

近日鄔友正出席春茗時，巧遇多年沒見過的佘詩曼，即把握機會合照。鄔友正今日在小紅書留言：「30多年久別重逢，好震驚！」鄔友正開心形容歲月可以留人，可以返老還童，主要是要有個愉快的心。

佘詩曼鄔友正無老過

鄔友正續稱二人見面都認為對方沒變過：「好開心，遇見30多年冇見的Man姐佘詩曼！我好震驚佘詩曼居然同30多年前一樣，完全無老過！講話也同以前一樣！佘詩曼也震驚，話我保養得好好！」

沒私下聯絡佘詩曼

不少網民見到鄔友正與佘詩曼相隔近30年再次同框，除大讚：「鄔先生和佘小姐樣子一樣無變」。有網民又生出八掛之心：「當年有冇想過出手溝（媾）阿佘，一定有」，鄔友正「求生欲」極強回覆網民：「沒有！緣份天注定！」又有網民問：「當年同一屆港姐，私底下會有保持聯絡嗎」，鄔友正表示：「冇私下聯絡，不過經常在公開場合碰面！」

