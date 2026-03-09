Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄔友正重遇佘詩曼相隔近30年世紀同框 爆與太太翁嘉穗同屆港姐私下關係

影視圈
更新時間：20:30 2026-03-09 HKT
發佈時間：20:30 2026-03-09 HKT

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗（Virginia）自卸任港姐後，與富商鄔友正結婚至今已27年，早前翁嘉穗以床褥品牌代表身份出席活動，罕有與同屆港姐季軍佘詩曼相遇，當時二人難得合照，一度掀起熱議。而翁嘉穗老公鄔友正今日（9日）在小紅書分享與佘詩曼合照，同樣引起網民關注。

鄔友正當年睇好佘詩曼

鄔友正太太翁嘉穗當年與佘詩曼是同屆港姐三甲，而鄔友正旗下品牌是港姐贊助商之一，因此三人已認識近30年。鄔友正曾在網上透露佘詩曼奪得季軍後的第一個廣告，就是其旗下產品，而鄔友正當時已睇好佘詩曼紅到發紫。

相關閱讀：佘詩曼翁嘉穗28年後相遇驚艷網民 同屆港姐冠季軍際遇大不同 百億富商老公曾為阿佘「啞仔食黃連」

近日鄔友正出席春茗時，巧遇多年沒見過的佘詩曼，即把握機會合照。鄔友正今日在小紅書留言：「30多年久別重逢，好震驚！」鄔友正開心形容歲月可以留人，可以返老還童，主要是要有個愉快的心。

佘詩曼鄔友正無老過

鄔友正續稱二人見面都認為對方沒變過：「好開心，遇見30多年冇見的Man姐佘詩曼！我好震驚佘詩曼居然同30多年前一樣，完全無老過！講話也同以前一樣！佘詩曼也震驚，話我保養得好好！」

沒私下聯絡佘詩曼

不少網民見到鄔友正與佘詩曼相隔近30年再次同框，除大讚：「鄔先生和佘小姐樣子一樣無變」。有網民又生出八掛之心：「當年有冇想過出手溝（媾）阿佘，一定有」，鄔友正「求生欲」極強回覆網民：「沒有！緣份天注定！」又有網民問：「當年同一屆港姐，私底下會有保持聯絡嗎」，鄔友正表示：「冇私下聯絡，不過經常在公開場合碰面！」

相關閱讀：前港姐冠軍「百億富豪」老公與佘詩曼錯過了關係？ 悉心安排一事後再沒機會 曾自揭有「第二春」惹關注

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
7小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
9小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空
提防騙子
6小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
12小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
13小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
00:19
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
6小時前
周秀娜遭李家誠控告後首露面  跟一男星飛日本散心親密黐到實  結緣5年患難見真情？
周秀娜遭李家誠控告後首露面  跟一男星飛日本散心親密黐到實  結緣5年患難見真情？
影視圈
5小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前