豪門闊太翁嘉穗Ball后Look歎杯麵 97年港姐三甲現況再被比較 發文似有暗示：認真就輸了

更新時間：22:20 2026-03-10 HKT
發佈時間：22:20 2026-03-10 HKT

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗，日前在IG分享了與當年戰友佘詩曼在活動上重聚的合照，二人風采依然，引起不少網民關注。然而，其丈夫鄔友正亦有分享與佘詩曼的合照，此舉意外讓20多年前的「鄔公奇案」再次成為熱話。當年翁嘉穗與同屆亞軍李明慧被指上演「雙姝奪愛」，爭奪富家公子鄔友正，事件轟動一時。如今翁嘉穗與佘詩曼的合照，令不少網民將當年三甲作比較，大讚佘詩曼事業有成、靠自己，疑暗諷翁嘉穗「靠夫家」。

翁嘉穗晚裝配杯麵

面對再掀起的負評，翁嘉穗今日（10日）在IG上載了一張照片，相中她身穿華麗的晚裝，卻身處便利店，悠然自得地為杯麵加熱水，形成反差感。她配文寫道：「我從20多歲起已經出入波場，好像是常態一樣！不過今次卻是完成了美滿一晚之後，穿著我的戰衣，跟閨蜜去便利店吃宵夜。」

翁嘉穗：不會再在意別人的評論

翁嘉穗更直言，這種不理世俗眼光，我行我素做自己的感覺，正是她的人生態度。她更疑似回應網民近日的批評，表示：「自從當選港姐成名後，多少的流言蜚語，讚美謾罵什麼都聽過，這麼多年已練成一身好武功，不會再在意別人的評論，做好自己就夠了！正一是：認真就輸了！」字裡行間流露出對負面評價的淡然與灑脫。

