51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？

51歲1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），與年差20載的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚26年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），25歲的大仔鄔謨雲已碩士畢業，投身投行工作。翁嘉穗昨日（15日）亮相節目《流行都市》，自揭誕細仔時，患上產後抑鬱，靠做一事走出困境。

翁嘉穗畫畫控制情緒

翁嘉穗在節目中，提到透過畫畫帶她走出產後抑鬱：「我生完細仔差唔多10年前，我係有咗產後抑鬱嘅，都好快好返，我覺得幫到我嘅都係畫畫囉。」翁嘉穗表示在畫畫的過程得到治癒：「因為初頭唔舒服嗰時啦，個人呢就好Down之餘，係好亂嘅思緒。（控制唔到？）佢自己浮現囉，但我一畫畫呢，佢就靜，成個人係靜嘅。我又畫得好快呀，又畫得好好。」

被問到如何在產後抑鬱下，仍然執起畫筆作畫時，翁嘉穗承認有困難：「都係突然間，睇下啲IG上網，睇下點樣幫到自己，除咗食藥之外，都要做一啲嘢，藝術治療、音樂治療，嗰啲要約佢，要出去，可能連（出去）能力都冇，咁我就揀自己睇下畫下得唔得。」翁嘉穗透過畫畫，花上一段時間逐漸走出產後抑鬱。

翁嘉穗談夫妻相處之道

談到老公鄔友正近年愛上唱歌，更報名《中年好聲音4》，翁嘉穗坦承之前有聽老公提及，卻以為只是講笑：「跟住佢開始好認真嘅時候，我就覺得都要搵老師啦，跟住我就問咗朋友，幫佢揀咗個老師，佢學咗係進步咗好多。」翁嘉穗見到老公學唱歌看似很不錯，也一度心動，卻被鄔友正潑冷水：「你咪嘥呢啲錢啦！」對於夫妻相處之道翁嘉穗認為要互相遷就：「我覺得都係要compromise，即係忍讓啦，因為你始終兩個個體嚟㗎嘛，一定會有啲嘢唔夾嘅，都要大家遷就下囉。」

鄔友正有個人愛好，而翁嘉穗的大仔同樣熱愛舉重，從10幾歲開始主動學習：「做gym囉，佢（鄔謨雲）讀咗國際學校，啲同學會自己group埋去學呢樣嗰樣，一齊去做gym。」主持安德尊問到不擔心兒子受傷？作為媽媽的翁嘉穗坦言擔心：「我擔心，因為佢第一次同我講話『媽咪我要比賽』，喺香港嘅公開賽，我擔心就話『你得唔得㗎？』佢話『咩呀？』佢好有信心，我話『你喺邊度學？』佢話『YouTube！』嘩，我嚇親我！」

翁嘉穗大仔舉重有天份

翁嘉穗即火速搵老師幫忙教導兒子，怎料收教練電話問她：「佢話『太太呀，你想Jason去到咩level呀？』我話『咩level呀？比完賽咪算囉。』佢話『唔係喎，佢家吓係national level。』我心諗，我以為佢搵我笨，要我買多啲course，點知佢真係即刻贏咗嗰次比賽。」翁嘉穗對兒子的成就露出一臉自豪。

