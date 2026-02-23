52歲港姐冠軍杜拜度歲「露上又露下」 低胸俯身騎馬狂派福利  百億富豪老公除剩泳褲Fit過後生仔

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人鄔友正結婚26年，生活幸福美滿。今年農曆新年，夫婦二人暫時放下工作，飛往杜拜度歲，並在社交媒體上分享了大量旅遊靚相。現年52歲的翁嘉穗狀態大勇，無論樣貌身材都十年如一日，完全不像已年過半百；而71歲的鄔友正亦擺脫早前腳部受傷的陰霾，在杜拜的陽光與海灘下盡騷結實身材，夫婦二人齊齊以最佳狀態迎接馬年！

翁嘉穗沙漠寫真「露上又露下」

翁嘉穗此趟杜拜之旅可謂搏到盡，她分享了一輯在當地沙漠拍攝的火紅性感寫真，並直言「愛靚唔愛命」。從相片可見，她身穿一襲紅色吊帶低胸長裙，在廣闊的沙漠中騎着駿馬，畫面極具氣勢。裙子的低胸設計盡顯她豐滿勻稱的上圍，而飄逸的裙擺在沙漠的風中被屢屢吹起，讓她一雙白滑長腿若隱若現，「露上又露下」的造型非常吸睛。

翁嘉穗盡顯貴氣

翁嘉穗在帖文中笑稱：「其實我很久沒有在太陽下這樣暴曬，但在沙漠完全沒遮擋，所以之後我也比平時黑了一點，這就是愛靚唔愛命！」她為了配合馬年，特意要求拍攝團隊安排一匹駿馬，配上大紅色的晚裝，隨風飄揚，效果讓她本人亦非常滿意。除了沙漠馳騁，翁嘉穗亦在帆船酒店等地打卡，盡顯貴氣。

鄔友正沙灘大騷Fit爆身材

另一邊廂，身為百億富豪的鄔友正亦難得放下繁重生意，享受假期。現年71歲的他，精神矍鑠，早前因腳部受傷而一度要人攙扶更需坐輪椅，但從最新照片看來，他已完全康復。在杜拜的沙灘上，鄔友正脫去上衣，僅穿一條泳褲，大方展示自己零贅肉的結實身材。相中的他叉腰挺胸收腹，肌肉線條分明，身型絕對Fit過不少後生仔，可見他平日勤於運動保養得宜。鄔友正雖然身在杜拜，但心繫工作，發文表示已為公司想好新策略，期望在馬年「馬到功成」，於玩樂之餘，亦展現出企業家本色。夫婦二人在馬年伊始便先聲奪人，一個性感美豔，一個健碩過人，狀態羡煞旁人。

