41歲「東張女神」富貴閨密再添一員 慶祝翁嘉穗52歲反獲「贈」港姐冠軍后冠加冕

41歲元祖級「東張女神」梁麗翹（Nicole）是1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）的閨密，二人不時聚會，感情要好。梁麗翹日前與翁嘉穗見面時，更見到TVB主席許濤夫人陳祉妤（Balia）同場，可見梁麗翹已融入上流名媛圈子。梁麗翹在社交平台分享最新一條影片，見到她到訪翁嘉穗豪宅，二人的舉動引起網民討論。

梁麗翹慶祝翁嘉穗52歲

梁麗翹日前與2010年落選港姐林碧珍（Janice）為翁嘉穗慶祝52歲生日，二人之後去壽星女的複式豪宅，梁麗翹表現驚喜。影片中見到翁嘉穗手拎鑊鏟，頭上戴住當年獲得港姐冠軍的后冠，赤腳走近梁麗翹，之後更模仿加冕儀式，向梁麗翹遞上鑊鏟，再將頭上的后冠轉戴到好友的頭上。

梁麗翹留言：「明明係V嘅生日，但我哋飲飽食醉之後，我哋去咗香港小姐冠軍嘅豪宅接受加冕呀～雖然我唔知自己係拎咩冠軍，仲有隻鑊鏟權杖 #難得大家都放飛的一晚 #對眼都差啲攰到打唔開先搞d咁嘅嘢 #多謝你哋成日都令我笑」。

林碧珍已為人妻做闊太

梁麗翹的閨密圈再添一員，38歲的林碧珍當年以學生身份報名《2010年度香港小姐競選》，由於參選時亳不起眼，最終在15強止步，同屆三甲為冠軍陳庭欣、亞季張秀文、季軍莊思明。林碧珍沒有在娛樂圈發展，但已為人妻的她，被爆成為富貴「陳太」，更曝光有新遊艇，內部裝潢極盡奢華，可見生活優渥，財力雄厚。

