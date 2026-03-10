視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好

早前TVB深夜重播經典劇集《名媛望族》，再次掀起全城熱話。劇中，「三太太」的扮演者江美儀憑藉一句「大姐係書香世代，二姐係前清格格，我爸係銀行家」的經典對白，意外地在網絡上翻紅，成為網民模仿的對象。為了與網民拉近距離，江美儀近來更開設了Threads帳號，積極與網民互動，人氣再度急升。

江美儀被封「港嬸」高EQ回應

然而，有讚亦有彈，日前有網民轉載一則關於江美儀近來訪問的貼文，留言批評她的言行。該報導其實是源自早前江美儀接受的電台節目訪問，她在節目中自認「直腸直肚，個樣寸寸貢，有時得罪人咗都唔知」，該網民便尖銳地評論道：「港嬸最中意用自己直腸直肚、真性情去包裝自己：自大、無禮貌、乞人憎」。面對直接的負評，江美儀非但沒有動怒，反而展現出極高的情商，親自留言回覆：「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」此番謙遜大方的回應，瞬間引來近五千名網民按讚支持。

江美儀即場展示Nice爆一面

許多網民紛紛留言力撐，表示：「美儀姐你已經做得好好啦！」，江美儀也親切回覆「多謝你！」。更有網民分享數年前在活動上與她合照的溫馨經歷，大讚她真人友善親切：「你好友善仲搭住我膊頭影咗幾張相...喜歡小動物又有愛心嘅人，心地好同善良。」江美儀看到後，更暖心回覆，關切地問候該網民的父親：「爸爸好嗎？代問候世伯，祝佢身體健康。」這次互動讓網民對江美儀的好感度再度飆升，稱讚她不僅沒有明星架子，面對批評時更懂得自我反省，態度真誠。

