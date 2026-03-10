黎諾懿「讀書無用論」育兒心得掀熱議？稱自出社會未用過乘數表 網民：「嫁」入豪門就可以啦

被封「5億駙馬」的黎諾懿近日因其「讀書無用論」引發網民熱議。他日前出席活動時，分享了與太太李潔瑩在育兒理念上的分歧，直言自己認為「讀書無乜用」。黎諾懿與富貴太太李潔瑩育有9歲的「小春雞」和4歲的「小冬牛」兩子。他坦言自己並非嚴父，傾向與兒子們玩樂，但太太則認為現階段應專注學業。黎諾懿解釋：「20年後AI、電腦都好發達啦，所有嘢都唔使背」，並以自身為例，稱小時候花費大量時間背誦乘數表、代數和公式，但投身社會後根本用不上，笑言：「除非你係做科學家、物理家，或者研究火箭就話啫，否則讀書都係無用，哈哈！」不過他也表示，最終還是會向太太妥協。

黎諾懿「讀書無用論」惹反感？

黎諾懿的「讀書無用論」一出，立即在網上引發兩極化的討論。不少網民嘲諷他，認為黎諾懿是以自身經歷體現「學歷無用」，留言指：「佢有資格講呀，中學畢業個仔『嫁』入豪門就可以啦」，更有網民說：「佢講得讀書冇用，就體現到讀書嘅重要性」、「乘數表平時買嘢都用得着啦，你做嘢收錢都要計數喎，點會用唔着乘數表呀？定有錢駙馬唔使睇價錢呢」。

然而，亦有許多網民認真地反駁，指出讀書所學到的知識與思維方法對人生有莫大裨益，認為黎諾懿的觀點過於短視，網民指：「好在有個有錢又有讀帕嘅老婆，否則就限制咗自己仔女將來」。反對者強調，學習乘數表等知識重點在於「練腦」，這些間接有用的知識和學習過程是一種篩選與訓練，讀書雖不保證成功，但缺乏基本學習能力，未來的選擇只會更少。

黎諾懿反對兒子投身娛樂圈

其實黎諾懿夫婦一直相當重視兒子的成長，並希望他們能擁有一個快樂的童年，從興趣出發去學習。他曾提及大兒子「小春雞」雖就讀國際學校，但在中文讀寫方面較弱，又計劃讓具有舞蹈天分的小兒子報讀舞蹈課程。有趣的是，雖然黎諾懿自己是藝人，但他卻明言反對兒子將來投身娛樂圈，「做娛樂圈實在太被動喇！男仔唔應該咁被動。」

