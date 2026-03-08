Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎諾懿與太太教仔方式鬧分歧 明言反對兒子入行︰娛圈太被動得個等字

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-08 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-08 HKT

最近憑大馬劇集《義和》擄獲不少粉絲的黎諾懿，今日（8日）以奶粉品牌大使身份出席活動分享心得，吸引大批市民圍觀。自從成為人父，黎諾懿與太太對飲食都非常講究，深信有機對小朋友成長健康至為重要。黎諾懿透露4歲的細仔「小冬牛」黎奕辰仍未戒奶，幸好他第八年擔任奶粉品牌的大使，省下不少奶粉錢，笑言：「老闆娘仲成日叫我生多個，我都好想追女……如果再生仔我驚接受唔到，我兩個仔都相差4年，玩嘅嘢唔同，大仔要滑雪，細仔要跳彈床，我要花好多時間陪佢哋玩，分身不暇，未有動力生多個！」

黎諾懿老婆李潔瑩是「地獄廚神」

談到飲食習慣，黎諾懿跟太太李潔瑩非常合拍，全家人奉行清淡原則，主張少糖、少鹽、少油，挑選食材時盡量選有機食品，並說：「而家喺屋企主要都係姐姐下廚，雖然我識煮，但都係姐姐下廚多，我老婆就係地獄廚神！當年太太揀我，都係貪我識煮飯，而家我就過時過節先煮。」飲食方向夫妻倆甚有共識，黎諾懿就自爆跟太太在教育方針南轅北轍，自言從來不是嚴父，偏向跟小朋友玩樂；相反，老婆則認為兒子年紀尚輕，現階段應該專注學業。縱然在教育觀上間中有分歧，作為廿四孝老公和老竇的黎諾懿，還是會妥協讓老婆。

黎諾懿笑大仔文盲

黎諾懿大仔「小春雞」黎峰睿年僅8歲就考獲8級鋼琴，黎諾懿認為應在童年多探索個人興趣，學習喜歡的技能，比如說兒子熱愛彈琴就讓他學琴，才事半功倍。而眾多技能之中，他最看重語言能力，大仔現時識英文、廣東話、普通話，由於讀國際學校，寫字機會不多，他笑稱：「佢就嚟變文盲！睇會叻過寫。」他指細仔將入讀國際學校小學，有跳舞天份，也計劃送他報讀兒童舞蹈班，問到是否希望兒子將來入行做藝人？黎諾懿反對：「做娛樂圈實在太被動喇！男仔唔應該咁被動，我唔想佢哋白等，等晒啲時間。」

