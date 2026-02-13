黎諾懿過億豪宅「淪陷」老婆瀕臨崩潰 深夜直擊「不速之客」偷一物露台慘狀曝光

45歲的黎諾懿與富貴港姐李潔瑩（Nicole）於2014年結婚，三年後誕下大仔黎峰睿（小春雞），2021年細仔黎奕辰（小冬牛）出世，黎諾懿一家住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福。近日李潔瑩在社交平台大呻，豪宅頻頻出問題，令她非常無奈。

李潔瑩出PO極無奈

李潔瑩前日（11日）在IG限時動態出PO，透露屋企出現蝙蝠，雖然李潔瑩未有曝光照片，但估計在露台擺放賀年用的年桔，吸引蝙蝠到場搵食。李潔瑩公開的一張照片，非常嚇人，見到露台位置的地磚散開，部分更見到裂痕，嚴程重度相信要重鋪地面。

李潔瑩晒出照片後，用上面紅的Emoji留言：「琴晚有兩隻蝙蝠食桔，今日玩爆磚，咁勁抽」。臨近過年前出事，不少工種已陸續收爐，李潔瑩要搵師傅維修都是一大考驗，未知老公黎諾懿會否親力親為，趕及重鋪再過農年新年。

黎諾懿屋企好寬敞

有指李潔瑩的家族擁5億美容院王國，婚後入住的何文田複式豪宅市值過億，令黎諾懿有「五億駙馬」之稱。黎諾懿與李潔瑩曾曝光家居，見到室有裝潢簡約，以白色為主色，極高樓底的巨廳，有內嵌式巨型電視、大圓枱及巨型梳化，廳中可擺放巨型聖誕樹，空間十足，而露台及天台種有植物。

