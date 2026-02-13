Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎諾懿過億豪宅「淪陷」老婆瀕臨崩潰 深夜直擊「不速之客」偷一物露台慘狀曝光

影視圈
更新時間：17:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-13 HKT

45歲的黎諾懿與富貴港姐李潔瑩（Nicole）於2014年結婚，三年後誕下大仔黎峰睿（小春雞），2021年細仔黎奕辰（小冬牛）出世，黎諾懿一家住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福。近日李潔瑩在社交平台大呻，豪宅頻頻出問題，令她非常無奈。

李潔瑩出PO極無奈

李潔瑩前日（11日）在IG限時動態出PO，透露屋企出現蝙蝠，雖然李潔瑩未有曝光照片，但估計在露台擺放賀年用的年桔，吸引蝙蝠到場搵食。李潔瑩公開的一張照片，非常嚇人，見到露台位置的地磚散開，部分更見到裂痕，嚴程重度相信要重鋪地面。

相關閱讀：黎諾懿兩子豪宅內演奏有人倒地！4歲細仔騷擾阿哥 8級鋼琴高手「小春雞」咁解決？

李潔瑩晒出照片後，用上面紅的Emoji留言：「琴晚有兩隻蝙蝠食桔，今日玩爆磚，咁勁抽」。臨近過年前出事，不少工種已陸續收爐，李潔瑩要搵師傅維修都是一大考驗，未知老公黎諾懿會否親力親為，趕及重鋪再過農年新年。

黎諾懿屋企好寬敞

有指李潔瑩的家族擁5億美容院王國，婚後入住的何文田複式豪宅市值過億，令黎諾懿有「五億駙馬」之稱。黎諾懿與李潔瑩曾曝光家居，見到室有裝潢簡約，以白色為主色，極高樓底的巨廳，有內嵌式巨型電視、大圓枱及巨型梳化，廳中可擺放巨型聖誕樹，空間十足，而露台及天台種有植物。

相關閱讀：TVB「五億駙馬」平民店開餐樣子蒼老？容貌大變鬚根盡現  曾於劇集露股展Fit爆身型

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前