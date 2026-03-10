Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭則仕體重隨時反彈？跑7公里爆汗虛脫疲態盡現 暴食超標油膩點心「補充體力」

更新時間：11:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-10 HKT

現年74歲的鄭則仕，縱橫影圈數十年，拍過不少膾炙人口的影視作品，包括電影《何必有我？》及劇集《肥貓正傳》等，今年他再有新創舉，首次挑戰渣馬成功完成10公里賽，成為城中熱話，鄭則仕更在跑步範疇拜了周潤發做師父，平日一起組團練跑。近日鄭則仕分享跟跑步團練跑的情況，他雖然完成了超過7km，但整個人呈現缺水狀態，頂著黑眼圈，疲態畢露，他之後說要補充體力，一行人去了酒樓飲茶，滿枱卡路里超標的點心，當天的跑步消耗化為烏有。

鄭則仕練跑團疑似周潤發帶隊

近日鄭則仕分享跟跑步團練跑，片中鄭則仕等人在停車場集合，其中有著白髮穿黑衣的高大男子背影，疑是國際影星，跑步團導師周潤發。鄭則仕對著鏡頭說：「我來執行任務，今日的目標就是6公里！」言語間充滿決心。他還勉勵大家：「不管快還是慢，總之，一步一步，每一步都是進步。」

相關閱讀：鄭則仕膝蓋疼痛行梯樓變酷刑 醫生曾提議打玻尿酸止痛 因周潤發一句話奇蹟斷尾

鄭則仕跑7km爆汗虛脫

鄭則仕其後分享了自己的跑步數據，顯示他最終跑了1小時18分鐘，全程長達7.29公里，遠超他最初設定的6公里目標，總步數更超過14,000步，毅力驚人。鄭則仕完成挑戰後，滿頭大汗，頭髮被風吹得凌亂，臉色通紅，喘著氣說：「跑步團跑了8k，我跑到7.23k，算是這樣啦。」儘管疲憊，但他隨即興奮地表示：「下一個項目緊要，補充體力」。

鄭則仕暴食點心卡路里超標

鄭則仕和跑步團的下一站，原來是去了酒樓飲茶，影片中見到同枱的蔡一智及鮑起靜，桌上擺滿了各式各樣的點心，包括蝦餃、燒賣、鳳爪、雞扎、腸粉等，還有油膩的炒飯，雖然色香味美，但肯定卡里路超標，鄭則仕就一於少理，攞正牌「補充體力」，大快朵頤。

相關閱讀：74歲鄭則仕跑出第二人生 用行動為熟齡人士注下強心針 曾暴瘦70斤兼被傳病逝惹人擔憂

