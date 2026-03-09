Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51歲吳文忻4期乳癌擴散再入院 好友集氣祈禱求大步檻過：減輕佢痛苦 剛辦生前追思會

影視圈
2026-03-09
2026-03-09

51歲前港姐季軍吳文忻，自2024年8月公開乳癌復發，一直積極勇敢抗癌，惟其圈外好友近日透露，她已再度入院準備接受新一輪治療，呼籲大眾為她同心祈禱，盼她能渡過難關。事實上，在此之前，樂觀的吳文忻剛與一眾閨密舉辦了一場溫馨的「生前追思會」，以愛和歡笑為這條艱難的抗癌之路注滿能量。

吳文忻胸口流膿發出異味

吳文忻的病情近日反覆，由第三期惡化至第四期，癌細胞更擴散至尾龍骨，她早前在《流行都市》訪問中透露，過去一兩個月身心俱疲，情緒一度陷入低谷。她透露胸部傷口狀況欠佳，不時流膿並發出酸餿異味，讓她苦不堪言，更形容「晚晚好似同條屍一齊瞓咁」，坦言前所未有地感受到與死神如此接近。雖然身陷困境，但為了兩名年幼的女兒，吳文忻決心要重新振作。由於之前的藥物治療效果未如理想，她透露將會轉藥，甚至考慮到深圳尋求新的治療方案，繼續為生命奮鬥。

吳文忻舉辦生前追思會

在再度入院前，吳文忻慶幸有一班好姊妹沿途扶持，與她由6歲開始認識的導演彭秀慧，更是每日致電關心，給予她莫大的支持。彭秀慧在3月初，聯同一眾好友，為吳文忻在酒店舉行了「生前追思會」。這場「追思會」沒有半點離愁別緒，反而充滿溫馨和歡笑。彭秀慧在ig分享了多張照片，只見她們在佈置了心型氣球和鮮花的房間內，一起翻看舊照片，場面感人。彭秀慧寫道：「動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂。」吳文忻大為感動，並留言感謝好友們：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

吳文忻傳再度入院治療

儘管吳文忻本人展現出強大的正能量，但她的身體狀況依然牽動著好友們的心。其圈外好友透露她再度入院的消息，並呼籲大家同心為她祈禱：「為Nat（吳文忻）打氣！她正在醫院…求主你大大力醫治佢，攬住佢走過呢個難關…減輕佢嘅痛苦，賜佢平安嘅心去面對。」消息一出，不少圈中好友及網民都紛紛留言，為吳文忻送上祝福，祝願她能戰勝病魔，早日康復。

