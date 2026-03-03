患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近

51歲前港姐季軍吳文忻自前年8月公開患上乳癌第三期，去年由第三期變第四期，細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。不過吳文忻一直以積極樂觀的態度對抗病魔。

吳文忻一度覺得與死神很接近

吳文忻日前為TVB節目《流行都市》做擔任嘉賓，在訪日問上，吳文忻坦言因為病情反覆令她心身俱疲，甚至一度覺得與死神很接近：「未試過情緖咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁。」

吳文忻稱未試過情緒去到咁差

吳文忻稱當時feel到自己身體很痛、很辛苦：「我未試過我個情緒係去到咁差，但係我覺得唔得，係要「掹」返自己返嚟，之前嗰隻藥試咗唔得，我食咗兩個cycle啦，我都覺得唔啱㗎，所以嚟緊會上深圳試藥。」吳文忻坦言除了兩個女是她的最強動力外，朋友支持同樣為她注入無窮力量，其中一人是彭秀慧。

吳文忻稱好姊妹為她舉行生前追思會

吳文忻續說：「彭秀慧佢日日打電話關心，我係有時覺得佢好煩，但係其實真係好warm嘅，真係好唔同嘅，成件好事好有愛，令我有返動力。」吳文忻又稱好姊妹早前為她在酒店房舉行生前追思會：「其實我不嬲都百無禁忌嘅，同埋我反而覺得可以將死亡攞出嚟講呢，反而係仲好。即係代表咗你克服咗嗰個死亡嘅恐懼。成班女仔好開心，似係一個加油站。」

