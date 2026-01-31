吳文忻癌細胞擴散至一重要器官 胸部硬塊極大肉眼可見 認身體開始虛弱：只能盡做

現年51歲的前港姐季軍吳文忻，自前年8月公開患上乳癌第三期後，一直以積極樂觀的態度對抗病魔。她不僅推出自傳《因愛重生》，去年更一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台，其堅毅精神感動不少人。然而抗癌之路荊棘滿途，吳文忻近日向傳媒透露，其健康狀況下滑，癌細胞已擴散至身體一個重要器官。

吳文忻癌細胞擴散到肝臟

根據最新的電腦斷層掃描（CT Scan）報告，吳文忻體內的癌細胞已不幸擴散至肝臟，肝臟的腫瘤約有3cm。更甚的是，她胸部的硬塊已增大至12cm，情況已惡化至肉眼可見，淋巴位置亦出現明顯腫塊。

吳文忻承認身體較前虛弱

吳文忻坦言，近來身體明顯比以前虛弱。她透露，除夕當晚更因標靶藥物導致血紅素過低而緊急入院，需要輸血兩包，因此在醫院度過了跨年夜。目前醫生已為她稍為減輕標靶藥的份量，希望能減低副作用。

吳文忻無奈：只能盡做

面對癌細胞擴散的壞消息，吳文忻十分無奈，指自己不會放棄，但只能「繼續盡做」。儘管身心受創，她仍努力保持正面心態。她坦言荷爾蒙及標靶藥物對情緒影響甚大，但她會容讓自己先宣洩，再透過信仰及聆聽自己的歌曲《重生》來鼓勵自己，努力從負面情緒中取回主導權。她表示，目前最大的心願是希望身體能盡快恢復，可以重返健身室做運動、排舞。

